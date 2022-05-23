HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

20.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen bulunduğunuz yerden kısa ya da uzun süreliğine uzaklaşmak ve tatile gitmek tüm hayatınıza bir anda dinginlik katabilir. Huzurlu ve rahat bir tatil içinse yanınızda götürdüğünüz eşyalar büyük önem taşıyor. Tatile giderken ihtiyacınız olan eşyaların tümünü sığdırabileceğiniz bir valiziniz yoksa üzülmeyin. Gelin, sizin için hem ekonomik hem kaliteli valizleri incelediğimiz yazımıza beraber göz atalım.

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Büyük ya da küçük tatillerin, seyahatlerin ve kaçamakların vazgeçilmezi olan valizler farklı derinlikte, büyüklükte, renklerde ve daha birçok özellikte olabiliyor. Önemli olan nokta ihtiyaca uygun valizi seçebilmekten geçiyor. İşte tüm ihtiyaçlarınızı ve eşyalarınızı koyabileceğiniz 300 TL altı valiz önerileri ile karşınızdayız! Tatili daha keyifli hâle getirebilmek için en doğru valizi şimdi seçin!

1. Bırakın tüm yükünüzü Escape Çekçekli Tekerlekli Seyahat Valizi çeksin

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Eğer seyahatiniz uzun sürecekse ya da götürmeniz gereken çok fazla eşya varsa Escape Çekçekli Tekerlekli Seyahat Valizi'ni tercih edebilirsiniz. Valiz, boş olduğunda katlanabiliyor ve böylelikle kullanılmadığı durumlarda daha az yer kaplıyor. Kalın kumaştan üretilen valiz, oldukça dayanıklı yapıya sahip. Tutma aparatı sağlam materyalden oluşturulduğu için aşırı yük durumunda kırılma ya da zarar görme gibi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Körük özelliği ile valizin boyutunu ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaliteli silikon malzemeden üretilen tekerleri sayesinde valizi rahatça hareket ettirebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Kolay taşınabilen valiz arayanlara: Bagwell 3 Tekerlekli Siyah Valiz

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Su geçirmez orta boy valiz arayışındaysanız Bagwell 3 Tekerlekli Siyah Valiz tam size göre olabilir. 70 cm derinliğe ve 30 cm yüksekliğe sahip valiz, körüklü olmasıyla büyük kolaylık sağlıyor. Valizin birçok bölmesi sayesinde büyük ya da küçük hemen her eşya taşınabiliyor. Kısa süreli bir tatil için kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Valizin içi ne kadar dolu olursa olsun üç tekerleğinin dağılımı ve sayısı sayesinde ağırlık hissettirmiyor. Özellikle kamp yapmaya ya da denize giderken kıyafetlerin yanı sıra başka eşyaların da taşınabilmesi için gerekli alanı sağlıyor.

Ürünü İncele

3. Tiger Hiking Big Travel Valiz ile konforun keyfini çıkarın

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Tek bölmeli olan ama içerisine birçok şey sığdırılabilen derin bir valiz arayışında mısınız? Bunun için en ideal parçalar arasında yer alan Tiger Hiking Big Travel Valiz aradığınız ürün olabilir. Üç tekerlekli ve körüklü valiz, pratikliği ile büyük kolaylık sağlıyor. Su geçirmez ve kaliteli kumaşı sayesinde eşyalarınızın yağmur ya da herhangi bir sıvıdan zarar görmesinin de önüne geçiyor. Rahatlıkla kullanılabilen valizin tutma aparatları kolaylıkla çekilip geri indirilebiliyor. Tercihe bağlı olarak sadece tekerleklerinden sürükleyerek değil, sırta takılarak da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

4. Minimal tatiller için Escape Unisex Seyahat ve Spor Çantası

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

İçi astarlı, elde taşınabilen Escape Unisex Seyahat ve Spor Çantası kısa süreli seyahatler için en sık tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Spor çantası olarak da kullanılabilen geniş çanta birkaç parça kıyafet için ideal boyutlara sahip. Farklı cepleri ile de eşyaları boyutlarına ya da önem sırasına göre birbirinden ayırabiliyorsunuz. Böylece aradığınız şeyi bulmak için tüm valizi dökmenize de gerek kalmıyor. Ana bölmenin yanı sıra iki cebe ve bir cırt bantlı bölüme sahip çanta oldukça kullanışlı. Çantanın elden kaymasını engellemek için kaydırmaz ped bulunuyor. Bu sayede çanta daha konforlu taşıma olanağı sağlıyor.

Ürünü İncele

5. Geniş ve kullanışlı seyahat çantası arayanlara: Roxbros Seyahat Çantası

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kısa süreli seyahatlerde elde kolay taşınabilen ve yeterli iç genişliği sahip Roxbros Seyahat Çantası'nın bir ana gözü ve bir cebi bulunuyor. Seyahat çantası, kısa boyuttaki askıları sayesinde ister elde ister kolda taşınabiliyor. Bagaja kolaylıkla sığabiliyor. Plaja ve denize giderken de gerekli ekipmanların, havluların ve daha birçok eşyanın kolayca taşınabilmesini sağlıyor. Çok amaçlı kullanımı ile çanta, kullanıcılara büyük avantaj sunuyor. Sağlam materyallerden üretilen askıları, kolay kolay zarar görüp yıpranmıyor. Böylece aşırı yük binme gibi durumlarda askılarında kopma gibi olumsuzluklar yaşanmıyor.

Ürünü İncele

6. Hem pratik hem rahat: Cindigiyim Katlanabilir Çanta

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Fazla güç gerektirmeyen hareketlerle kolayca katlanabilen ve açılabilen Cindigiyim Katlanabilir Çanta modelinin bölmeleri birbirinden ayrılıyor. Bu sayede her bölmeyi farklı eşyalar için ayırabiliyorsunuz. Tekerlekli olmasıyla da kolay hareket ettirilebiliyor. Kaldırıldığı anda büyük bir valiz boyutuna gelen çantanın iç hacmi oldukça geniş. İşiniz bittiğinde ise tekerleğin üzerine katlanmış bir kumaş görünümünü alıyor ve bu hâliyle yatakların altına, dolapların üzerine kolaylıkla sığabiliyor. Sıradan valizlerin aksine eşyaları yan yana değil üst üste koymanız gereken ürün, tekerlekli olduğu için kullanıcının yükünü büyük oranda hafifletiyor. Ayrıca darbelere karşı dayanıklı olan valiz, uzun süreli kullanım ömrüne sahip.

Ürünü İncele

7. Şık ve sade valiz isteyenlere: ByHakan Unisex El Valizi

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

İç kısmı astarlı olan BYHakan Unisex El Valizi, yerle direkt olarak temas etmiyor. Altındaki aparatlar sayesinde yerden yüksek bir konumda duruyor ve böylelikle çabuk yıpranmıyor. Kolayca elde taşınabilen model, hafta sonu tatilleri ve günübirlik seyahatler için oldukça ideal bir seçenek sunuyor. İki adet fermuarlı bölmesi bulunuyor. Öndeki bölmesi küçük bir alana, arkadaki ana bölge ise daha geniş bir alana sahip. Askıları çok kısa olmadığı için dilerseniz kolunuza takarak da kolayca taşıyabilirsiniz. El valizini sporda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. SippoTrade Battal Çanta ile tüm eşyalarınızı yanınızda taşıyın

Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Eşyalarınızı sığdırabileceğiniz battal boy bir valiz mi arıyorsunuz? SippoTrade Battal Seyahat Çantası hem geniş iç hacmi hem dayanıklı yapısı sayesinde tatil boyunca rahat etmenizi sağlıyor. Battal çanta, yolculuk boyunca sizi zorlamıyor. En önemlisi de çok kolay şekilde taşınabiliyor. Tatil bittiğinde tıpkı kıyafetlerinizden biri gibi rahatlıkla katlanabiliyor ve bu hâliyle evin hemen hemen her yerinde rahatlıkla saklanabiliyor. Küçük görünmesine rağmen iç hacmi büyük olan valiz, birçok eşyayı sığdırabilmeniz için ideal ve pratik bir seçenek sunuyor. Su geçirmez ve kaliteli kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!
Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecekFransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek
Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyorMuhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Alan herkesin memnun olduğu yazlık erkek giyim ürünleri

Alan herkesin memnun olduğu yazlık erkek giyim ürünleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Evinde kabarmış ve gevrek waffle yapmak isteyenler için waffle makinesi önerileri

Evinde kabarmış ve gevrek waffle yapmak isteyenler için waffle makinesi önerileri

Tümünü Gör
Evinde kabarmış ve gevrek waffle yapmak isteyenler için waffle makinesi önerileri

Evinde kabarmış ve gevrek waffle yapmak isteyenler için waffle makinesi önerileri

Sağlıklı ve ışıl ışıl saçlar için en iyi iyonlu kurutma makineleri

Sağlıklı ve ışıl ışıl saçlar için en iyi iyonlu kurutma makineleri

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Bu bahar göz kamaştırıp ilgiyi üstüne çekmek isteyenlerin tercihi baharlık elbise modelleri

Evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz en iyi kitaplık modelleri

Evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz en iyi kitaplık modelleri

Bebekleriniz için sağlıklı ve uzun ömürlü en iyi oyun halısı modelleri

Bebekleriniz için sağlıklı ve uzun ömürlü en iyi oyun halısı modelleri

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Tümünü Gör
Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Uygun fiyatlarına rağmen servet gibi gelen ürün önerileri

Uygun fiyatlarına rağmen servet gibi gelen ürün önerileri

Yazın salaşlığını evinizin dekorunda hissettirmek isteyenlere...

Yazın salaşlığını evinizin dekorunda hissettirmek isteyenlere...

Ofis ve ev tipi en iyi fotokopi makinesi modelleri

Ofis ve ev tipi en iyi fotokopi makinesi modelleri

Yazlık kombinlerinize son dokunuşu yapıp kalitelerini arttıracak ürün önerileri

Yazlık kombinlerinize son dokunuşu yapıp kalitelerini arttıracak ürün önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Alan herkesin memnun olduğu yazlık erkek giyim ürünleri

Alan herkesin memnun olduğu yazlık erkek giyim ürünleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Evinde kabarmış ve gevrek waffle yapmak isteyenler için waffle makinesi önerileri

Evinde kabarmış ve gevrek waffle yapmak isteyenler için waffle makinesi önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!

"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!

Serinlemek için girdiği denizde kayboldu!

Serinlemek için girdiği denizde kayboldu!

Kendi canını boş verdi, köpeğinin kurtarılmasını istedi! Kaza sonrası TIR sürücüsünden duygulandıran sözler

Kendi canını boş verdi... Polise söylediği sözler duygulandırdı

Camdaki sinekleri fark ettiler... Kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştılar!

Camdaki sinekleri fark ettiler... Kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştılar!

Bodrum'da hava ısındı, plajlar doldu

Bodrum'da hava ısındı, plajlar doldu

Adıyaman'da sırtlan saldırısı! Vatandaşlar müdahale etti ama...

Adıyaman'da sırtlan saldırısı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.