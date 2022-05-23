Yaklaşan yazı bahane edip tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Büyük ya da küçük tatillerin, seyahatlerin ve kaçamakların vazgeçilmezi olan valizler farklı derinlikte, büyüklükte, renklerde ve daha birçok özellikte olabiliyor. Önemli olan nokta ihtiyaca uygun valizi seçebilmekten geçiyor. İşte tüm ihtiyaçlarınızı ve eşyalarınızı koyabileceğiniz 300 TL altı valiz önerileri ile karşınızdayız! Tatili daha keyifli hâle getirebilmek için en doğru valizi şimdi seçin!

1. Bırakın tüm yükünüzü Escape Çekçekli Tekerlekli Seyahat Valizi çeksin

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Eğer seyahatiniz uzun sürecekse ya da götürmeniz gereken çok fazla eşya varsa Escape Çekçekli Tekerlekli Seyahat Valizi'ni tercih edebilirsiniz. Valiz, boş olduğunda katlanabiliyor ve böylelikle kullanılmadığı durumlarda daha az yer kaplıyor. Kalın kumaştan üretilen valiz, oldukça dayanıklı yapıya sahip. Tutma aparatı sağlam materyalden oluşturulduğu için aşırı yük durumunda kırılma ya da zarar görme gibi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Körük özelliği ile valizin boyutunu ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaliteli silikon malzemeden üretilen tekerleri sayesinde valizi rahatça hareket ettirebilirsiniz.

2. Kolay taşınabilen valiz arayanlara: Bagwell 3 Tekerlekli Siyah Valiz

Su geçirmez orta boy valiz arayışındaysanız Bagwell 3 Tekerlekli Siyah Valiz tam size göre olabilir. 70 cm derinliğe ve 30 cm yüksekliğe sahip valiz, körüklü olmasıyla büyük kolaylık sağlıyor. Valizin birçok bölmesi sayesinde büyük ya da küçük hemen her eşya taşınabiliyor. Kısa süreli bir tatil için kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Valizin içi ne kadar dolu olursa olsun üç tekerleğinin dağılımı ve sayısı sayesinde ağırlık hissettirmiyor. Özellikle kamp yapmaya ya da denize giderken kıyafetlerin yanı sıra başka eşyaların da taşınabilmesi için gerekli alanı sağlıyor.

3. Tiger Hiking Big Travel Valiz ile konforun keyfini çıkarın

Tek bölmeli olan ama içerisine birçok şey sığdırılabilen derin bir valiz arayışında mısınız? Bunun için en ideal parçalar arasında yer alan Tiger Hiking Big Travel Valiz aradığınız ürün olabilir. Üç tekerlekli ve körüklü valiz, pratikliği ile büyük kolaylık sağlıyor. Su geçirmez ve kaliteli kumaşı sayesinde eşyalarınızın yağmur ya da herhangi bir sıvıdan zarar görmesinin de önüne geçiyor. Rahatlıkla kullanılabilen valizin tutma aparatları kolaylıkla çekilip geri indirilebiliyor. Tercihe bağlı olarak sadece tekerleklerinden sürükleyerek değil, sırta takılarak da rahatlıkla kullanılabiliyor.

4. Minimal tatiller için Escape Unisex Seyahat ve Spor Çantası

İçi astarlı, elde taşınabilen Escape Unisex Seyahat ve Spor Çantası kısa süreli seyahatler için en sık tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Spor çantası olarak da kullanılabilen geniş çanta birkaç parça kıyafet için ideal boyutlara sahip. Farklı cepleri ile de eşyaları boyutlarına ya da önem sırasına göre birbirinden ayırabiliyorsunuz. Böylece aradığınız şeyi bulmak için tüm valizi dökmenize de gerek kalmıyor. Ana bölmenin yanı sıra iki cebe ve bir cırt bantlı bölüme sahip çanta oldukça kullanışlı. Çantanın elden kaymasını engellemek için kaydırmaz ped bulunuyor. Bu sayede çanta daha konforlu taşıma olanağı sağlıyor.

5. Geniş ve kullanışlı seyahat çantası arayanlara: Roxbros Seyahat Çantası

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Kısa süreli seyahatlerde elde kolay taşınabilen ve yeterli iç genişliği sahip Roxbros Seyahat Çantası'nın bir ana gözü ve bir cebi bulunuyor. Seyahat çantası, kısa boyuttaki askıları sayesinde ister elde ister kolda taşınabiliyor. Bagaja kolaylıkla sığabiliyor. Plaja ve denize giderken de gerekli ekipmanların, havluların ve daha birçok eşyanın kolayca taşınabilmesini sağlıyor. Çok amaçlı kullanımı ile çanta, kullanıcılara büyük avantaj sunuyor. Sağlam materyallerden üretilen askıları, kolay kolay zarar görüp yıpranmıyor. Böylece aşırı yük binme gibi durumlarda askılarında kopma gibi olumsuzluklar yaşanmıyor.

6. Hem pratik hem rahat: Cindigiyim Katlanabilir Çanta

Fazla güç gerektirmeyen hareketlerle kolayca katlanabilen ve açılabilen Cindigiyim Katlanabilir Çanta modelinin bölmeleri birbirinden ayrılıyor. Bu sayede her bölmeyi farklı eşyalar için ayırabiliyorsunuz. Tekerlekli olmasıyla da kolay hareket ettirilebiliyor. Kaldırıldığı anda büyük bir valiz boyutuna gelen çantanın iç hacmi oldukça geniş. İşiniz bittiğinde ise tekerleğin üzerine katlanmış bir kumaş görünümünü alıyor ve bu hâliyle yatakların altına, dolapların üzerine kolaylıkla sığabiliyor. Sıradan valizlerin aksine eşyaları yan yana değil üst üste koymanız gereken ürün, tekerlekli olduğu için kullanıcının yükünü büyük oranda hafifletiyor. Ayrıca darbelere karşı dayanıklı olan valiz, uzun süreli kullanım ömrüne sahip.

7. Şık ve sade valiz isteyenlere: ByHakan Unisex El Valizi

İç kısmı astarlı olan BYHakan Unisex El Valizi, yerle direkt olarak temas etmiyor. Altındaki aparatlar sayesinde yerden yüksek bir konumda duruyor ve böylelikle çabuk yıpranmıyor. Kolayca elde taşınabilen model, hafta sonu tatilleri ve günübirlik seyahatler için oldukça ideal bir seçenek sunuyor. İki adet fermuarlı bölmesi bulunuyor. Öndeki bölmesi küçük bir alana, arkadaki ana bölge ise daha geniş bir alana sahip. Askıları çok kısa olmadığı için dilerseniz kolunuza takarak da kolayca taşıyabilirsiniz. El valizini sporda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. SippoTrade Battal Çanta ile tüm eşyalarınızı yanınızda taşıyın

Eşyalarınızı sığdırabileceğiniz battal boy bir valiz mi arıyorsunuz? SippoTrade Battal Seyahat Çantası hem geniş iç hacmi hem dayanıklı yapısı sayesinde tatil boyunca rahat etmenizi sağlıyor. Battal çanta, yolculuk boyunca sizi zorlamıyor. En önemlisi de çok kolay şekilde taşınabiliyor. Tatil bittiğinde tıpkı kıyafetlerinizden biri gibi rahatlıkla katlanabiliyor ve bu hâliyle evin hemen hemen her yerinde rahatlıkla saklanabiliyor. Küçük görünmesine rağmen iç hacmi büyük olan valiz, birçok eşyayı sığdırabilmeniz için ideal ve pratik bir seçenek sunuyor. Su geçirmez ve kaliteli kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.