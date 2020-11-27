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Yaklaşık 1 yıldır cebelleştiğimiz koronavirüs salgının bitiş tarihine ilişkin astrolog yorumları!

Seray Üstün Seray Üstün 27.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık 1 yıldır cebelleştiğimiz koronavirüs salgının bitiş tarihine ilişkin astrolog yorumları!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine altın alan koronavirüs salgını her an konuşulmaya devam ediyor. Dünyadan gelen koronavirüs aşı haberleri henüz çare olmazken, ‘Koronavirüs ne zaman bitecek’ soruları daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Hayatı durma noktasına getiren bu salgını astrologların bazıları önceden tahmin etmişti. Koronavirüsün başlangıç tarihini bilen astrologların bitişine ilişkin yaptıkları açıklamalara göz attık...

Dünyayı kasıp kavuran, bulaşma hızının yüksekliğiyle önlemez bir canavar haline dönüşen koronavirüsün bitişi dünya genelinde şölenlerle kutlanılacak gibi duruyor. Peki ne zaman bitecek? Herkesin aklında işte bu cevapsız soru... Belirsizliğin sis perdesini biraz araladık ve koronavirüsün bitiş tarihine dair astrologların demeçlerini sizler için derledik. Aralarında ‘Ağzın bal yesin’ ya da ‘Dilini eşek arıları soksun’ dediğimiz pek çok isim var. Hadi başlayalım...

CAN AYDOĞMUŞ

Koronavirüsün başlangıcından önce dünyanın sancılı bir döneme girdiğini ifade eden ünlü astrolog, 2021 yılı için rahatlamanın ilk sinyallerini verdi.

CAN AYDOĞMUŞ 1

“Çin de Corona virüsü çıktı. Bütün dünyayı etkiledi. Bu tutulmaların devamı 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor. Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak, bence 2021 Şubat ayından sonra Dünya Corona virüsü konusu ile ilgili daha çok rahatlar. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu hatta Mart ayı sonrasında Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur”

DİNÇER GÜNER

2019 yılında Fatih Alaylı’nın Tek Tek Yılbaşı Özel programına konuk olan Dinçer Güner, bugünlerde yaşayananları bir bir sıralamıştı. 2020’de yeni bir dünya düzenine geçileceğinden, Çin’den ve hatta hatta pandemiden söz etmişti. Pandeminin başlangıcını bilen Güner, bitiş tarihi konusunda daha temkinli yaklaşıyor. Onun yerine yeni bir salgın başlangıcından söz ediyor.

DİNÇER GÜNER KAPAK

"Koronavirüs ailesinin diğer ürünleri sars, mers ve kovid-19. Bunların ortaya çıkış senelerine baktığımda hepsi gökyüzünde oğlak burcunda bir ay veya güneş tutulması varken ortaya çıkıyor. Bu astrolojik olarak çok değerli bir data. 9 sene sonra yani 2029'da koronavirüs ailesine ait bunun adı belki kovid-23 olabilir, yeni bir virüs ortaya çıkacak"

HANDE KAZANOVA

Sabah programlarının aranılan isimleri arasında bulunan Hande Kazanova, burç yorumlarıyla biliniyor. Yeni dünya düzenine dikkat çeken açıklamalarıyla fark edilen ünlü astrolog Donald Trump’ın seçimleri kazanamayacağını bilmişti.

HANDE KAZANOVA

“2021’in sonbaharına kadar koronavirüsü çok konuşuyor olacağız.21 Aralık’a kadar temkinli, dikkatli, kararsız kaldığımız durumlar var. 2021’de Satürn ve Jüpiter Kova burcuna geçtikten sonra bana kalırsa rahatlayacağız. 2020’nin sonuna kadar sarılsak bile birbirimize güvendiğimiz için sarılabileceğiz”

ÖNER DÖŞER

Güneşteki değişimlere dikkat çeken Öner Döşer, 100 yılın en büyük güneş lekesinin görüldüğünü söyledi. Güneş lekesi insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi.

öner döşer

“Güneş uyarısı alınmadığı için insan sağlığı olumsuz yönde etkileniyor. Hastalıklar bende kolayca hakimiyet kazanıyor. Kovid-19 pandemisi kısa sürede sona ermeyecek. 1.5-2 yıl içinde çeşitli dalgalanmalarla devam edecek. Başka salgın hastalıklara da açık bir dönem”

SUSAN MİLLER

Astrolojinin en popüler ismi Susan Miller, her tahmini olay yaratan ünlü isim koronavirüs için de haritalarını açtı. Kesin bir tarih vermekten çekinen Miller, virüsün kolay kolay aramızdan ayrılmayacağına dikkat çekti.

SUSAN MILLER

“Kasım ayı tamamen faaliyette olacak, muhtemelen Aralık ortasına kadar da uzayacak.Koronavirüs’ün çok hızlı bir şekilde biteceğini tahmin etmiyorum. Bu yüzden, Aralık 2020’ye kadar bu virüsle mücadele edeceğimizi duymanın üzücü olabileceğini biliyorum. Bu ‘yeni normal’ duruma uyum sağlamalıyız”

BONUS: NİCOLAS AUJLA

nicolas aujla

Bizler koronavirüsün 'k'sini bilmezken Aujula bir kehanette bulundu ve dünyada büyük bir salgın olacağını ve bu salgının bir milyondan fazla can alacağını açıkladı. Salgının bitiş tarihi ise Nicolas Aujala'ya göre 2022.

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