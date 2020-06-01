Yaklaşık 10 Bin Kişiye Adli ve İdari İşlem

İçişleri Bakanlığı Corona salgını nedeniyle kısıtlama kararlarına uymayan vatandaşlara idari ve adli işlem uygulandığını belirtti.

Açıklamada, “Az sayıda da olsa kısıtlamya kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9.877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır” denildi.

Açıklamada, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezrada toplam karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerlerindeki nüfusun 51.669 olduğu kaydedildi.

428 yerleşim birimindeki karantinanın kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan vaka sayısının öngörülen seviyede seyrettiğini, solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısının da azalmaya başladığını kaydetti. Koca maske takımı ve hijyen koşullara dikkat çekti.

1 Haziran itibarıyla Türkiye'de birçok kısıtlama ya kaldırılıyor ya da yumuşatılıyor.

