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Yaklaşık 10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada

08.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini park ettiği için işletme sahibi tarafından uyarıldıktan sonra aralarında tartışma geçen şahıs, yaklaşık 10 kişi ile birlikte silah, muşta ve sopalarla benzinliği bastı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini park ettiği için işletme sahibi tarafından uyarıldıktan sonra aralarında tartışma geçen şahıs, yaklaşık 10 kişi ile birlikte silah, muşta ve sopalarla benzinliği bastı. 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, 3 Aralık Perşembe akşamı Erenler ilçesi Modern Sanayi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Perşembe günü öğlen saatlerinde uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini istasyona park eden C.B., işletme sahibi S.Y. tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine C.B. ve S.Y. arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma sonrasında taraflar ayrıldı. Tartışma sonrasında saat 19.20 civarında aynı istasyona yanındaki ateşli silahı bulunan C.B., H.B., E.B., E.B., E.B., Y.B. ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer 4 kişiyle akaryakıt istasyonunu bastı. Bu esnada H.B., işletme sahibi S.Y.’yi göğsünden ve sağ ayağından, A.A.’yı ise kasık bölgesinden silah ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan S.Y.’yi diğer kişiler muşta ve sopalarla kafadan yaraladılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüphelilerden C.B. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
İşletme sahibi S.Y. tedavisi sonrasında taburcu edilirken, yaralanan arkadaşı A.A.’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 4’ünün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Saldırı anı ve sonrası kamerada
Akaryakıt istasyonuna tankeri uygunsuz ve güvenliksiz şekilde park ettiği iddia edilen C.B. ile yaklaşık 10 kişilik grubun ellerinde silah ve sopalarla benzinliğe geldiği ve 2 kişiyi yaraladığı anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde; şüphelilerin akaryakıt istasyonuna ellerindeki silah ile sopalarla koşarak gelmesi, C.B. ile A.A.’yı yaralaması ve daha sonrasında olayı ayırmak için bölgeye gelen vatandaşları uzaklaştırması yer aldı. Daha sonrasında ise polis ve ambulans ekiplerinin bölgeye gelmesi, yaralılara müdahale ederek olay yerinde inceleme başlatması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Öte yandan, olay sonrasında cep telefonu ile kaydedilen bir görüntüde ise; yaralının yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ederek ambulansa götürdüğü anlar yer aldı.

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