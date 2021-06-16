HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu! Şüphe sonrası harekete geçildi

Yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu! Şüphe sonrası harekete geçildi

16.06.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 100 kişinin ishal, kusma, yüksek ateş, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurması üzerine inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu! Şüphe sonrası harekete geçildi

Karamürsel Kaymakamlığı ilçede hafta sonundan bu yana bazı vatandaşların benzer şikayetlerle Karamürsel Devlet Hastanesine başvurması ve vakaların artması üzerine harekete geçti.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba'nın talimatı üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüphelenilen yerlerden alınan numuneler Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurduİzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu

"ÇIKAN RAPOR DOĞRULTUSUNDA İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, AA muhabirine, hafta sonundan bu yana çoğu çocuk yaklaşık 100 kişinin kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu, 11 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Artan vakalar üzerine harekete geçtiklerini ve olayın kaynağının belirlenmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Canbaba, "Çeşitli noktalardan alınan numuneler sonucunda çıkan rapor doğrultusunda işlem başlatacağız." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.