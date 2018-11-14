Yaklaşık 1,3 milyon öğrenci okula taşınıyor

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde 2 Ekim 2018 itibarıyla ilköğretimde 733 bin, ortaöğretimde yaklaşık 431 bin, özel öğretimde ise 98 bin öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 262 bin öğrencinin taşımalı eğitim aldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, taşımalı eğitim, kullanılmayan okul binaları ve okul servislerinin yaptığı trafik kazalarına ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı.

Öğrenci sayısının ilkokullarda 10'un, ortaokullarda ise 40'ın altına düşmesi halinde daha önce valiliklerce yapılan okulların kapatılmasına yönelik işlemlerin 24 Haziran 2017'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığınca yürütüldüğünü belirten Selçuk, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin yatılı okullara yerleştirildiğini veya taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamına alındığını ifade etti.

Selçuk, kapalı köy okullarının, bakanlığın ilgili genelgesi gereği bakım onarımlarının yaptırılması ve eğitim öğretim hizmetlerinde ihtiyaç duyulduğunda boşaltılması kaydıyla valiliklerce köy muhtarlıklarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geçici kullanımına verildiğini bildirdi.