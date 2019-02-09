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Yaklaşık 2 bin bebekten birinde görülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mahmut Aluç, karın ön duvarı rahatsızlığı olan Omfalosel ile yaklaşık 2 bin yeni doğandan birinde karşılaşıldığını belirtti.Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mahmut Aluç, “Omfalosel yaklaşık 2 bin - 3 bin doğumda bir görülen karın ön duvarı anomalisidir.

Yaklaşık 2 bin bebekten birinde görülüyor

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mahmut Aluç, karın ön duvarı rahatsızlığı olan Omfalosel ile yaklaşık 2 bin yeni doğandan birinde karşılaşıldığını belirtti.
Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mahmut Aluç, “Omfalosel yaklaşık 2 bin - 3 bin doğumda bir görülen karın ön duvarı anomalisidir. Göbek halkasının olduğu yerde yaklaşık 2-10 cm arasında oluşan karın ön duvarı defektinden etrafı ince bir zar ile çevrili bir şekilde hastanın barsakları dışarı doğru çıkar. Bu kesenin içerisinde genellikle barsaklar olmasına rağmen bazen de mide ve karaciğer de olabilir.” Dedi.
Doğum Öncesi Tespit Edilebilir
Defektin büyük olduğu takdirde bebeğin anne karnında yapılan ultrasonlarında bu anomali saptanabileceğini ileten Aluç; “Defekt küçük ise genellikle görülemez. Defektin büyük olduğu hastalarda bebeğin sezaryen ile doğurtulması daha çok tercih edilmektedir. Beraberinde multisistem anomalilerine genellikle sık rastlanır. En sık kardiyovasküler anomaliler, sindirim sistemi anomalileri, kemik ve ürolojik anomaliler görülür.” Dedi.
Cerrahi İşlem Gerekebilir
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mahmut Aluç; Bebek doğduktan hemen sonra tanı kesinleşince hasta yoğun bakıma alınarak tedavisine başlanır. İki tür tedavi yaklaşımı vardır. Eğer küçük bir açıklık varsa hasta stabilleştikten sonra cerrahi olarak karında defekt onarılabilir. Daha büyük omfalosellerde ise düzenli pansumanlarla barsakların karın içerisine girmesi hızlandırılır ve ardından cerrahi kapatma işleminin uygulanabileceğini belirtti.
Medicana Sivas Hastanesinde ilk defa omfalosel onarımı yapıldığını ileten Dr.Aluç “ Hastamız miadında normal doğum ile dünyaya geldi. Yoğun bakıma alınan hastamıza ilk beş gün konservatif yaklaşımla pansumanlar yapıldıktan sonra operasyona alındı ve cerrahi onarım gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası 4. Gün sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.” Şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 bin bebekten birinde görülüyor

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