Yaklaşık 2,5 Milyon Öğrenci Üniversiteli Olmak İçin Yarışıyor

2 milyon 411 bin öğrencinin girdiği YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk basamağı olan TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) bugün yapıldı. Üniversite adayları Pazar günü de AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi)’ye girecek ve aldıkları puanlara göre fakültelere yerleştirilecek. İçişleri Bakanlığı bugünkü sınav nedeniyle 81 ilde 9.30-15.30 arası sokağı çıkma yasağı uyguladı, yarın yapılacak sınavların 17.45’te bitmesi nedeniyle yasak bu kez 18.30’da son bulacak. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde YKS’ye girecek öğrenciler sabah 10’dan önce sınav salonlarına girerken aileleri onları çevredeki kafelerde bekledi. ‘‘Corona zor bir süreçti, evde hoca takviyesine yöneldik’’ İsmini vermek istemeyen bir veli, Corona sürecinin sınavlara hazırlanan tüm öğrenciler için zor bir süreç olduğunu söylerken kızının eğitim gördüğü Doğa Koleji’nde yaşanan maddi sorunlar nedeniyle kendileri için daha da meşakkatli olduğunu ifade etti. ‘‘Bizim sürecimiz gerçekten zor geçti. Biz Doğa Koleji’ndeydik. Ücretleri ödememize rağmen altı ay eğitim alamadık. Çocuk, Corona sürecinde de çaresiz evdeydi. Mecburen dershanelere yöneldik ve evde hoca takviyesine yöneldik. İmkanlarımız dahilinde her şeyi yapmayı çalıştık. Ben hiçbir zaman kızıma herhangi bir telkinde bulunmadım. ‘Benim için en önemli şey, senin mutluluğundur. İstersen kağıt toplayıcısı ol benim için fark etmez. Ama 400 liralık ayakkabı giyemezsin’ dedim. O hukuk fakültesini istiyor, inşallah olur.’’

Çoğunluk matematik testinin zor olduğunda birleşirken Türkçe sorularını şaşırtmalı bulanlar da az değil 2 saat 45 dakika süren sınavda 120 soruyu çözmeye çalışan öğrenciler, saat 13.00’ten itibaren sınavdan çıktılar. Öğrencilerden Yağmur Özlük, ‘‘Matematik testinde bazı takılmalı sorular vardı. Ancak Türkçe o kadar kötü değildi. Ben sayısal puanda şansımı deneyeceğim. Biyoloji ve fizik güzeldi. Ancak zaman darlığı nedeniyle çoğu kişi matematiği yetiştirememiş’’ derken, Buğra Severoğlu ‘‘Matematik düşündüğümden daha zordu ama ben soru tarzlarını beğendim. Şu an için birinci önceliğim gidip uyumak çünkü çok uykum var. Hedefim, çocukluk hayalim olan İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünü kazanmak’’ yorumunu yaptı. Harp Okulu ve Polis Meslek Yüksek Okulu revaçta Çok sayıda aday ise subay ya da polis olmak istediğini söyledi. Azra Koçak, ‘‘Türkçe zordu. Çünkü birçok sorunun yanıtı birbirine benziyordu. Sosyal ortaydı matematik de beklediğimden kolaydı. Harp Okulu’na gitmek istiyorum ama kazanır mıyım bilemiyorum’’ derken Zehra Karadağ, ‘‘ Edebiyat iyiydi. Matematik biraz kötüydü. Yanlışlar doğruları götürdüğü için birçok soruyu işaretlemedim. Tarih iyiydi, coğrafya fena değildi. Hayalim Polis Meslek Yüksekokulu’nu kazanmak’’ diye konuştu.

Öğrenciler sınavın ertelenmemesinden memnun Bugünkü sınav öncesi Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine bugünkü sınav öncesi 350 bin maske ve su dağıtımı yaptığı Ankara’da öğrencilerin fizik ve kimya sorularında daha çok zorlandığı gözlendi. Adını paylaşmayı tercih etmeyen bir öğrenci, geçen yıl mezun olduğunda ilk kez sınava girdiğini ve bu sene ikinci girişinde özellikle maske kullanımının kendisini zorladığını söyledi. Öğrenci, “Geçen sene güzel sonuç alamadığım için tekrar ettim, kolaydı sorular. Böyle daral geldiği zaman, ısınıp daraldığımızda maskeyi aşağı indirmek kaydıyla sınavı yaptık. Aslında pek sıkıntı yaratmadı, alışıyor insan bir süre sonra. En zorlandığım fizik ve kimya kısımlarıydı ama ben matematikçi olduğum için daha kolay geldi. Online ders çok zor oluyor normal derslere kıyasla, katkısı da oldu tabii ki” ifadesini kullandı. Bir başka öğrenci Gizem Aydın, “Çok şükür bildiklerimi yaptım ama arada uzun sorular vardı uğraştıran. Onları da ikinci denemede yapabildim. Pandemi döneminde ders çalışmak rahattı. Benim için şans oldu bu. İş sorunu yok sadece evdesin evde kaldıkça konulara göz attım biraz tekrar yaptım bunun yararı oldu. Sınav ertelenecek diye çok korktum bütün öğrenciler gibi çünkü bütün bir yıl emek sarf ediyorsun ve bu süreçte de hani ne yapsalardı da haklılardı çünkü çok büyük bir tehdit bizim açımızdan o yüzden hem korktum hem de haklı buldum açıkçası” yorumunda bulundu.

Veliler öğretmenleriyle yüz yüze çalışamayan çocukları için endişeliydi Veliler ise, sınav yapılan okul bahçelerine alınmadıkları için İstanbul’da olduğu gibi çevrede çocuklarını bekliyorlardı. Ev hanımı olduğunu kaydeden Hamide Bayram, pandemi döneminde çocuğunun evde nasıl çalıştığını “Biraz sıkıcı oldu bu dönem ama katlanmak zorundaydık. Gündüz uyudu gece çalıştı genelde. Sınavın ertelenmesi konusunda çocuklar ikilemde kaldı ama bunu konuştuk tartıştık anlattık beraber bir noktada buluştuk” diye anlattı. Twitter’da Teşekkürler ÖSYM etiketiyle sorular eleştirildi Öğrenciler, Twitter’da oluşturdukları “Teşekkürler ÖSYM” etiketiyle özellikle Türkçe ve Matematik sorularına tepkiler gösterdi. Bu etiket Türkiye’de TT (trending topic) oldu. Türkçe sorularını anlamakta ciddi sıkıntı bulunduğunu vurgulayan öğrenciler, sınavda çok uzun paragraf soruları olduğunu belirterek, paragraf sonuna geldiklerinde başında ne olduğunu unuttuklarını ifade etti. Sosyal medyada bir öğrenci tarafından ÖSYM’nin sınav için verdiği kurşun kalemi kırarak paylaştığı fotoğraf ile mecburen 2021’deki YKS’ye katılmak durumunda kalacağı yönündeki mesajı pek çok kez paylaşıldı.

Mabel Matiz’in şarkı sözünün soruya dönüştürülmesi sosyal medyada gündem yarattı Sınavda şarkıcı Mabel Matiz’in seslendirdiği bir şarkının sözleriyle ilgili soru yöneltilmesi de Twitter’da sınavla ilgili gündem maddelerinden birine dönüştü. Türkçe testinde, Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısında da yer alan sözlerle ilgili yöneltilen soru öğrencilerce Twitter gündemine taşındı. Sınavda "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde neyin anlatılmak istendiği yönünde soru sorulduğu belirtildi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Matiz, ‘‘Bugünkü YKS’de şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. En az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey. 7 sene önce bugünlerde ben de sizler gibi çok büyük, benzer bir stresten geçiyordum. Üniversite sınava girmiştim, ama geleceğim ve yapmak istediklerim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Lisenin son günlerinde anlık olarak heves ettiğim diş hekimliği fakültesini kazanıp sonra 5 sene lanet ede ede okuyup bir de üstüne 2 sene mesleği yaptım’’ dedi.