HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaklaşık 400 kişi kalıyordu... Hastane inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı!

Yaklaşık 400 kişi kalıyordu... Hastane inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 400 yataklı acil durum hastanesinin inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaklaşık 400 kişi kalıyordu... Hastane inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı!

Onikişubat ilçesindeki 400 yataklı acil durum hastanesi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangını gören işçiler hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

AW341095_01

400'E YAKIN İŞÇİ KALIYORDU

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Konteynerlerde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yaklaşık 400 işçinin kaldığı 100 konteynerlik şantiyede yangın sonucunda bazı konteynerler kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

AW341095_04

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Yangında bir işçimin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili polis inceleme başlattı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın İnşaat konteyner
En Çok Okunan Haberler
Özgürlük Şafağı operasyonu başlatıldı, PKK'nın lojistik hattı kesildi

Özgürlük Şafağı operasyonu başlatıldı, PKK'nın lojistik hattı kesildi

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

291 yıl hapis cezasıyla dışarıda geziyordu!

291 yıl hapis cezasıyla dışarıda geziyordu!

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Bakan Şimşek 'dün itibarıyla sona erdi' diyerek duyurdu!

Bakan Şimşek 'dün itibarıyla sona erdi' diyerek duyurdu!

Kimlik numarasını gören inanamıyor! Katil de oldu, hamile de kaldı: 'Memur bana böyle kimlik mi olur dedi'

Kimlik numarasını gören inanamıyor! Katil de oldu, hamile de kaldı: 'Memur bana böyle kimlik mi olur dedi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.