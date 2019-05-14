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Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

İbrahim Kaya, 15 yaşında babasının yanında başladığı marangozluk mesleğini 30 metrekare dükkanında 48 yıldır sürdürüyor.

İbrahim Kaya, 15 yaşında babasının yanında başladığı marangozluk mesleğini 30 metrekare dükkanında 48 yıldır sürdürüyor. El emeği göz nuru ile yaptığı beşiklerde binlerce çocuk büyürken şimdilerde ise unutulmaya yüz tutan ahşap beşiklerin oyuncaklarını yaparak yeni nesillere aktarmaya çalışıyor.
Giresun’da yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Kaya, mesleğini öğrendiği günden bugüne severek yaptığını belirterek, emekli olmasına rağmen vakit geçirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Ağaç ile çalışmayı sevdiğini belirten Kaya, “Burada gördüğünüz her şeyi ben kendim yapıyorum masa, sandalye, beşik ağaçtan olan her şeyi yapıyorum. Buradaki tek sorunum yerim küçük ve makinem yok, makinem olsa daha farklı şeyler yaparım” dedi.
Yaptığı beşiği 30 yıldır kullanan ailenin olduğunu ifade eden İbrahim usta, “Eskiden köyde çalıştığımız zamanlar bu beşiklerin büyüklerini yapıyorduk ahşap beşikler o zamanlar modaydı, elde yapıyorduk makinamız yoktu ama ben o zamanlar ilk makinamı kendim yaptım. Geçenlerde bir arkadaş geldi dedi ki, ’30 sene önce senden beşik almıştım bütün çocuklarım onunla büyüdü halada duruyor ve sağlam şekilde’ ifadelerini söyledi. Şimdi modern beşikler çıktı bende büyük yerine çocuklara oyuncak olarak küçük beşikler yapıyorum” şeklinde konuştu.

Ahşap beşikte büyüyen çocuklar diğerlerinden farklı oluyor
“Eskiden plastik masa, sandalye vardı onlar artık kalkıyor çay ocakları, restoranlar ahşap kullanıyorlar bizde onlardan yapıyoruz” diyen Kaya, şöyle devam etti:
“Ben askerde de bu mesleği yapıyordum. Okuyamadık, sahibimiz yoktu, durumumuz yoktu ama okusaydım sanat okullarında ağaçtan çok güzel işler yapardım. Çocukların ahşap beşikte büyümesi çok farklı. Neden derseniz, çocuğun zekasının gelişmesi için önemli. Bu beşikte çocuk ağladığı zaman sallıyorsun o sırada hem spor yapmış oluyor, böylelikle beyni uyumuyor ama şimdiki beşiklerde direk uyuyor. Hareket edemiyor o şekilde büyüyor.”

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor
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