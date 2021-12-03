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Yaklaşık bin yıllık! Bilenler dua edip, dilek diliyor

03.12.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bulunan yaklaşık bin yıllık ardıç ağacı görenleri şaşkına çeviriyor, bölge halkı ağaca gözü gibi bakarken köy halkı ve çevre köylerden gelenler ip bağlayıp dilek diliyor. Karacaören köyü muhtarı Tayyar Kara, ''Arkada bulunan ağaç bizim tarihi bir ağacımızdır. Yaklaşık 950 yaşında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da tescillenen bir ağaçtır. Köylüler sorunları sıkıntıları oldukları zaman gelip burada dua eder. Özellikle gençlerimiz gelip ağaca ip bağlar'' şeklinde konuştu.

Yaklaşık bin yıllık! Bilenler dua edip, dilek diliyor

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan yaklaşık bin yıllık anıt ağaç görenleri hayrete düşürüyor. Bölge halkı, 950 yıllık olduğu düşünülen ardıç ağacına gözü gibi bakıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da tescilli olan ardıç ağacının ziyaretçileri de eksik olmuyor. Araştırma için, meraklılar ve batıl inançlardan dolayı ağaç sürekli ziyaretçi buluyor. Köy içerisinden ve çevre köylerden gelen bazı vatandaşlar ağacın yanına gidip para atıp ya da dallara ip bağlayarak dileklerinin gerçekleşeceğine inanıyor.

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DİLEK TUTUYORLAR

Karacaören köyü muhtarı Tayyar Kara, “Arkada bulunan ağaç bizim tarihi bir ağacımızdır. Yaklaşık 950 yaşında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da tescillenen bir ağaçtır. Bizim için önemli bir yeri ve değeri var. Gençlerimiz, kızlarımız büyüklerimiz buraya gelip dilek tutarlar. Sorunları sıkıntıları oldukları zaman gelip burada dua ederler. Özellikle gençlerimiz gelip ağaca ip bağlarlar" dedi.

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ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAYRET EDİYOR

Kara, Bölgeye gelen araştırma görevlilerin ağacı gördüklerinde hayret içerisinde kaldıklarını belirterek, “Bu bölgede yine buna benzer iki tane ağacımız daha var. Dışarıdan gelen araştırma görevlileri de hayretler içinde kalıyorlar. Bunun sebebi de benim anladığım kadarıyla bölgede yaşayan insanların ağaca ve doğaya olan sevgisi, saygısı. Bu ağacı kutsal saymaları. Büyük bir etken budur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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