Yaktığı kadını, arabadan böyle attı... Dehşet anları kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da meydana gelen olayda, Ümit V.'nin, otomobilde sevgilisini yaktıktan sonra arabadan sokağa atma anları cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütayha Domaniç'den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi'nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini, Vatansever'in üzerine dökerek ateşe Ümit V. yanan kadını araçtan atarak kaçtı.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar arkadan gelen bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Çıplak halde yol ortasında atılan kadının üzeri örtüldükten sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever'i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.