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  4. Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi

Yaktıkları mangalla ısınmak isteyen 4 kişi zehirlendi

14.03.2021 20:13 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde ısınmak için mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Olay, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesinde yaşandı.

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde ısınmak için mangal yakan 4 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyumadan önce ısınmak için yaktıkları mangalı evlerine alan 4 kişi, sabah saatlerinde kendilerini kötü hissedince ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ç. (29), İ.K. (35), B.A. (32), O.B. (28) tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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