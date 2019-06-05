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Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Terk edilmiş otomobil içerisinde çakmak gazı çekerken yaktığı sigara patlamaya neden oldu. Patlama anında otomobilde bulunan iki gençte yanıklar meydana gelirken, çevrede bulunan bazı apartmanların da camları kırıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(15) ve E.D.(16), gece saatlerinde Çeşme Sokak üzerinde bulunan terk edilmiş bir otomobile çakmak gazı çekmek için bindi.

Otomobil içerisinde çakmak gazı çektikten sonra E.K. ve E.D. sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra gençlerden birisi sigarasını yakmak için çakmağı ateşledi. Çakmağı ateşlemesiyle birlikte otomobil içerisinde biriken çakmak gazı aniden patladı.

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Patlamanın şiddetiyle E.K. ve E.D.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelirken, otomobilde ve sokakta buluna bazı apartmanın camlarında hasar meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği otomobilden acı içerisinde çıkan gençler, yakın noktada bulunan polis karakoluna giderek yardım istedi. Yüzünde ve vücudunda yanıklar bulunan gençleri gören ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. E.K. ve E.D. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Patlama sesini duyan mahalle sakini Turan Sarı," Evde yattığım sırada, patlama sesini duydum. Koşarak evden dışarıya çıktığımda önce apartmanın camlarının patlamış olduğunu gördüm. Kafamı dışarıya uzattığımda aracın camlarının kırıldığını gördüm. Sokağa çıktığımda komşularda dışarıda ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Otomobil içerisinde bulunan 2 genç koşarak karakola gidip yardım istemiş." dedi.

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'DEPREM GİBİ BİR ŞEY OLDU SANDIK'

Terk edilmiş durumdaki araçtan patlama sırasında çok fazla ses çıktığını söyleyen Sarı," Patlama esnasında çok fazla ses çıktı, deprem gibi bir şey oldu sandık. Bu otomobil 5-6 senedir burada terk edilmiş durumda. Camları sağlamdı ama patlama sonucu camları kırılmış." diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sigara çakmak gazı patlama

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