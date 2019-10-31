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Yaktıkları soba yaşlı çiftin sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.Milas’ın Koru Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki İlyas Kaya ile eşi 73 yaşındaki Melek Kaya’dan haber alamayan yakınları, yaşlı çifti kontrol etmek için evlerine gitti.Kaya çiftinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla’nın Milas ilçesinde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.
Milas’ın Koru Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki İlyas Kaya ile eşi 73 yaşındaki Melek Kaya’dan haber alamayan yakınları, yaşlı çifti kontrol etmek için evlerine gitti.
Kaya çiftinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaya çiftinin cenazeleri Muğla Yeşilyurt Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Evde yanan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen karı-koca bugün evlerinin önünden dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandılar.
Mahallede sevilen, saygı duyulan kişiler olduğu öğrenilen yaşlı çiftin cenazesine katılan yakınları sinir krizleri geçirdi.
Evlerinin önünde yapılan duaların ardından İlyas ve Melek Kaya, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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