Yakup Kürşad Yılmaz yenidoğan bebeğiyle birlikte Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: 'Dualarını aldık'

Temmuz ayında baba olan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, bebeğiyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Geçen yıl avukat Belma Ünal ile evlenen, 64 yaşında baba olan ve oğluna Devlet İbrahim Kürşad ismini veren Kürşad Yılmaz, Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"DUALARINI ALDIK"

Yakup Kürşad Yılmaz, fotoğrafa şu notu düştü:

"Evlâdı olmaktan her daim gurur ve onur duyduğum Türk dünyası lideri MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli, şahsımı çok anlamlı bir ziyaretle makamına kabul etti. Liderim Sayın Bahçeli ile yeni dünyaya gelen evladım 'Devlet İbrahim Kürşad' aynı karede olması benim için büyük mutluluk oldu. Dualarını aldık. Allah herkesin evladını korusun..."