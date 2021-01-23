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Yakup Moğul kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Yakup Moğul kaç yaşında, nereli?

23.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Yakup Moğul kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Yakup Moğul kaç yaşında, nereli?

Adalet Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul getirildi. Şimdi Yakup Moğul kimdir konusunda araştırmalar yapılıyor. Peki, Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Yakup Moğul kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararına göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı. Şimdi Moğul ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Yakup Moğul kaç yaşında? Yakup Moğul nereli? İşte hayatı ile alakalı merak edilenler...

YAKUP MOĞUL KİMDİR?

1976 senesinde Zonguldak’ta dünyaya gelen Moğul, ilk orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. 1992 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Moğul, 1996 yılında mezun oldu. Moğul meslek yaşamına 1997 yılında Zonguldak Adli Yargı Hakim Adayı olarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de (Yakup Moğul kimdir?)Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de (Yakup Moğul kimdir?)

Sonrasında Erzin, Ulus, Horasan Hakimliği, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi - Adalet Komisyonu Başkanlığı, Menemen ve İzmir Hakimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Moğul, orta derecede İngilizce biliyor.

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