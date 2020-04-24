Yakut Kırmızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yakut Kırmızı filmi hakkında bilgiler

Show TV televizyonlarda ilk kez yayınlanacak olan Yakut Kırmızısı filmini izleyicilerle buluşturacak. 3 serilik filmin ilki olan Yakut Kırmızısı filminde olağanüstü güçleri olduğunu fark eden Gwendolyn Shepherd’in hikayesi anlatılmaktadır. Son zamanların en popüler konularından biri olan zaman yolculuğu Yakut Kırmızı filminde de işleniyor

YAKUT KIRMIZI FİLMİ KONUSU

Rubinrot ( Yakut Kırmızı ) Gwendolyn Shepherd aslında oldukça normal 16 yaşındaki bir gençtir. Kötü olan durum ailesinin çok fazla sır saklamasıdır ailenin bazı üyelerinde zaman yolculuğu geni vardır Bir gün Gwen kendisini on dokuz yüzyılın sonlarında Londra’da bulur ve anlar ki bu gen kendisinde de var Yapması gereken en önemli şey ise eski gizemleri çözmektir. Yapmaması gereken ise bu süreçte aşık olmamaktır.



