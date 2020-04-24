MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yakut Kırmızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yakut Kırmızı filmi hakkında bilgiler

Yakut Kırmızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yakut Kırmızı filmi hakkında bilgiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 22:38 | Son Güncelleme

Yakut Kırmızı isimli yabancı film 24 Nisan Cuma akşamı 23.45'de Show TV'de yayınlanacak. Yakut Kırmızısı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yakut Kırmızı filminin başrollerinde Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Laura Berlin, Josefine Preu ve Florian Bartholomal yer alıyor. Peki Yakut Kırmızı filmi konusu nedir?

Yakut Kırmızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yakut Kırmızı filmi hakkında bilgiler

Show TV televizyonlarda ilk kez yayınlanacak olan Yakut Kırmızısı filmini izleyicilerle buluşturacak. 3 serilik filmin ilki olan Yakut Kırmızısı filminde olağanüstü güçleri olduğunu fark eden Gwendolyn Shepherd’in hikayesi anlatılmaktadır. Son zamanların en popüler konularından biri olan zaman yolculuğu Yakut Kırmızı filminde de işleniyor

600e_UJ6thFTSze

YAKUT KIRMIZI FİLMİ KONUSU

Rubinrot ( Yakut Kırmızı ) Gwendolyn Shepherd aslında oldukça normal 16 yaşındaki bir gençtir. Kötü olan durum ailesinin çok fazla sır saklamasıdır ailenin bazı üyelerinde zaman yolculuğu geni vardır Bir gün Gwen kendisini on dokuz yüzyılın sonlarında Londra’da bulur ve anlar ki bu gen kendisinde de var Yapması gereken en önemli şey ise eski gizemleri çözmektir. Yapmaması gereken ise bu süreçte aşık olmamaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ünlü yıldız başrolde! Ekran başına kilitleyecek!Ünlü yıldız başrolde! Ekran başına kilitleyecek!
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yakut Kırmızı, Yakut Kırmızı filmi, Yakut Kırmızı konusu, Yakut Kırmızı oyuncuları,

En Çok Okunan Haberler

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

Trump 'büyük felaket' dedi

Trump 'büyük felaket' dedi

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anamız Var 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Anamız Var 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Anamız Var 2 TV'de yayınlanacak!

Acil Arama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama ne zaman çekildi?

Ünlü yıldız başrolde! Ekran başına kilitleyecek!

Ajda Pekkan'dan karantina günlerinde spor paylaşımı

Ajda Pekkan spor yaptığı anları paylaştı! Beğeni yağdı

Burak Akkul koronavirüs süresince neler yaşadığını anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

Koronavirüsü yendi zor süreci anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

Aşk 101 Netflix’te başladı! İşte Aşk 101 oyuncuları, karakterleri ve dizinin konusu

İşte Aşk 101 oyuncuları

Karantina Can Yaman'a yaradı! İspanyolca mesaj

Karantina yaradı! İspanyolca mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.