Yakut ve zümrüt benzeri taşlarla bezeli tarihi obje ele geçirildi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen, üzerinde İbranice yazılar ile çeşitli figürler bulunan ahşap ve deri malzemelerden oluşan çift kubbeli obje ele geçirildi. Yakut ve zümrüt benzeri taşlarla bezeli obje ile ilgili gözaltına alınan Suriyeli Halid Ahmed, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Eve baskın yapan ekipler, 50 santimetre yüksekliğinde, 4 ayak üzerinde duran, 2'si dikey, 1'i yatay açılan kapağı bulunan, üzerinde yakut ve zümrüt benzeri taşlar yer alan çift kubbeli ahşap obje ele geçirdi. Objenin kapaklarını açıp inceleyen ekipler, üzerinde İbranice yazılar ve çeşitli figürler işlenmiş deri rulo buldu. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeye el kondu, Suriyeli Halid Ahmed gözaltına alındı. Obje ise Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Halid Ahmed, antikalara merakının olduğunu, objeyi Suriye'de 4 bin dolara satın aldığını, Türkiye'ye gelirken de yanında getirdiğini söyledi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi
Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek
Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum