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Yakut ve zümrüt benzeri taşlarla bezeli tarihi obje ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

ADANA'da tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen, üzerinde İbranice yazılar ile çeşitli figürler bulunan ahşap ve deri malzemelerden oluşan çift kubbeli obje ele geçirildi.

Yakut ve zümrüt benzeri taşlarla bezeli tarihi obje ele geçirildi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen, üzerinde İbranice yazılar ile çeşitli figürler bulunan ahşap ve deri malzemelerden oluşan çift kubbeli obje ele geçirildi. Yakut ve zümrüt benzeri taşlarla bezeli obje ile ilgili gözaltına alınan Suriyeli Halid Ahmed, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Eve baskın yapan ekipler, 50 santimetre yüksekliğinde, 4 ayak üzerinde duran, 2'si dikey, 1'i yatay açılan kapağı bulunan, üzerinde yakut ve zümrüt benzeri taşlar yer alan çift kubbeli ahşap obje ele geçirdi. Objenin kapaklarını açıp inceleyen ekipler, üzerinde İbranice yazılar ve çeşitli figürler işlenmiş deri rulo buldu. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeye el kondu, Suriyeli Halid Ahmed gözaltına alındı. Obje ise Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Halid Ahmed, antikalara merakının olduğunu, objeyi Suriye'de 4 bin dolara satın aldığını, Türkiye'ye gelirken de yanında getirdiğini söyledi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Yakut ve zümrüt benzeri taşlarla bezeli tarihi obje ele geçirildiYakut ve zümrüt benzeri taşlarla bezeli tarihi obje ele geçirildi

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