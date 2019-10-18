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Yalan beyanla kimliğini gizlemek istedi, 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde polise yalan kimlik beyanında bulunan şüpheli, polis merkezine getirildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polise yalan kimlik beyanında bulunan şüpheli, polis merkezine getirildi. Gerçek kimlik bilgilerine ulaşılan şahsın 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Keşan İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede faaliyet gösteren hurdacılarda bir dizi incelemelerde bulundu. Kontroller sırasında girilen bir hurda deposunda çalışan bir kişinin sorgusunu yapmak isteyen polis, şahsın kimliğini istedi. İsminin Okan Ç. olduğunu söyleyen şahıs, kimlik bilgilerini vermemesi üzerine ekiplerce kimlik tespiti yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
Yapılan incelemelerin ardından isminin A.K. olduğu öğrenilen şahsın UYAP sorgulamasında ise ’hükümlü ve tutuklunun kaçması’, ’parada sahtecilik’, ’hırsızlık’, ’yaralama ve basit yaralama’ olmak üzere toplamda 12 ayrı dosyadan 21 yıl 18 ay 7 gün hapis cezası ile 7 bin 100 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Aynı zamanda zanlı hakkında ’resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ suçundan adli tahkikata başlandı. A.K., gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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