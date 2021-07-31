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Yalan cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı

31.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir iş yerine sığınan hasta genç, "Abim, annem ve yengemi öldürdü" deyip yardım istedi. Bunun üzerine hareketli saatler yaşandı.

Yalan cinayet ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı

Yıldırım'a bağlı Duaçınarı Mahallesinde bir dükkâna sığınan şahıs, abisinin annesini ve yengesini öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. İş yeri sahipleri su verdikleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Dükkân sahiplerinin polise haber vermesi üzerine ihbarda bulunan vatandaşın bulunduğu iş yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri ihbarda bulunan vatandaşı alarak evine götürmesini istedi. Polis ekipleri şahısla birlikte tarif ettiği apartmana girdi. Ancak burada böyle bir ailenin yaşamadığı anlaşıldı. Polis, ihbarda bulunan vatandaştan abisinin numarasını vermesini istedi. Polis ekipleri numarayı aradığında, böyle bir olayın olmadığını söyleyen abi, kardeşinin rahatsızlığı sebebiyle yalan söylediğini bildirdi. Olay yerinden ayrılan polis ekipleri şahsı serbest bıraktı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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