"Yalan Dolan" 15 Ocak'ta İstanbul'da sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Senaristliğini ve yönetimini Cengiz Küçükayvaz'ın üstlendiği "Yalan Dolan" adlı tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Tema Kültür Sanat'ın sahneye taşıdığı oyunun galası Profilo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Küçükayvaz'ın aynı zamanda rol aldığı tiyatro oyununda, Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem, Onur Şan, Ethel Mülinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı, Kirkor Dinçkayıkçı yer alıyor.

Yaklaşık 45 gün prova süreci yaşayan oyunun perde arkasında ise 24 kişilik ekip çalışıyor.

Oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Birbirleriyle çok sıkı fıkı olan dört arkadaş ve onların eşleri, belediye meclis üyesi arkadaşlarının ve karısının evlilik yıl dönümlerini kutlamak için akşam yemeğine gelirler fakat ilk gelen çift, arkadaşını kulağından yaralanmış olarak bulur. Ne yapacaklarını düşünürken yavaş yavaş diğerleri de eve gelmeye başlarlar. Olay başta gizlenir ve yalan söylenir ama diğer misafirlerin şüphelenmesi üzerine olayın nasıl olduğunu anlamaya ve anlatmaya başlarlar, üstelik meclis üyesinin karısı da ortalarda yoktur. Bir süre sonra olaya polis karışır ve bu kez de olayı polisten gizlemek için herkes başkasının rolüne bürünür."

