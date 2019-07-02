Yalan ihbara ceza

Diyarbakır’da piknikte 2 kilometre yürümemek için 112 Acil Servis, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekiplerini arayarak Dicle Nehri’nin ortasında kaldıklarını söyleyen gruba sahte ihbarda bulunmaktan cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi mevkinden geçen Dicle Nehri’nin ortasında bulunan ve yürüyerek yaklaşık 2 kilometre olan oluğun üzerinde piknik yapan gruplar, iki gün ara ile AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis sağlık ekiplerini arayarak mahsur kaldıklarını öne sürdü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, şahısların "Yürüyerek gidebiliriz ama siz bizi buradan alsanız daha iyi olur" sözleri üzerine şoke oldu. Şahıslara gerekli uyarıları yapan ekipler, şişme bot ile grubu Dicle Nehri üzerinden karşıya taşıdı. AFAD, 112 ve Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri, gruplara yalan ihbarda bulundukları ve ekipleri gereksiz yere meşgul ettikleri gerekçesiyle haklarında tutanak tutup, cezai işlem uyguladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Hakkı Bilici, iki gün art arda toplamda 13 kişinin bölgede piknik yaptıktan sonra mahsur kaldıklarını beyan ederek ekipleri tarafından kurtarıldığını söyledi. Bilici, "Fakat söz konusu yerden yaklaşık 2 kilometre yol yürüdüğünde karaya çıkacakları öğrenilmiştir. Ekiplerimiz olay yerine gittiğinde alay edercesine görüşmelerde bulunan şahıslar kurtarıldıktan sonra tutanak tutulup cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan yalan ihbarlar o sırada belki de bir yerde bizlere ihtiyacı olan vatandaşlara gitmemizi engellemiştir. Vatandaşlardan yalan ve asılsız ihbarda bulunmamalarını istiyoruz” dedi.

Bölgede kurtarılan şahıslar ifadelerine başvurulması için jandarma ekipleri tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.



