İSMAİL ÇİMEN - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP TBMM Grubunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalardaki tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulması kararına ilişkin, "Kılıçdaroğlu’nun diline sahip olamamasından dolayı böyle bir bedelle karşılaşılması karşısında atılan bu adım, açıkçası yalan makinesine jeton atmak gibi bir şey." dedi.

Turan, CHP milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na karşı açılan davalar karşısında tazminat ödemeye mahkum edilmesi karşısında bir fon oluşturulması kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, hakkında açılan davalar nedeniyle bugüne kadar 1 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkum edildiğini anımsatan Turan, bu tutardaki tazminatın milletvekili maaşıyla ödenmesinin zor olduğunu söyledi.

Durumun farkına varan CHP Grubunun, oluşturacak fon ile 3 ayda bir milletvekillerinin maaşlarından 5’er bin lira kesinti yapılması ve tazminat bedellerinin bu fondan karşılanmasını öngördüğünü belirten Turan, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun diline sahip olamamasından dolayı böyle bir bedelle karşılaşılması karşısında atılan bu adım, açıkçası yalan makinesine jeton atmak gibi bir şey. Keşke ülkenin en çok oy almış ikinci partisinin genel başkanı, ağzından çıkanlara dikkat etse de böyle meseleler siyaset kurumumuzun gündemini işgal etmese. Zira siyaset olarak ülkemizin ihtiyacı olan hakaret, iftira, yalan değil; tam aksine dürüstlük, doğruluk. Doğruluk her koşul ve şartta meyve veren bir ağaçtır.

CHP Grubundan, böyle bir fon oluşturmak yerine partilerinin en üst makamından en alt kademesine kadar iftiradan uzak, temiz bir siyasi dil tavsiyesinde bulunmalarını beklerdik. Kaldı ki seçmen nazarında bu tip yalan ve iftiraların bir karşılığının olmadığı, bu durumun her defasında sandığa olumsuz yansıdığı aşikar."

