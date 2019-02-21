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"Yalan ve iftiraya maruz kaldım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

CHP PM tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ancak ilçe seçim kuruluna verilen listede ismi Erhan Kılınç ile değiştirilen Suat Nezir, seçim ofisinde basın toplantısı düzenledi - Suat Nezir: - "Adaylıktan çekildiğime ilişkin hiçbir yazılı ve sözlü beyanım bulunmamasına rağmen böyle bir yalan ve iftiraya maruz kaldım" - "Bana 'Gelmene gerek yok' diyen İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Kasım Akdağ’ı da yanına alarak, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba ile bir araya gelerek Ankara'da arkadaş, ahbap çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturdu ve bana dayatmaya çalıştı. Ben de bu listeye tepki gösterdim"

İZMİR (AA) - CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklandıktan sonra ismi Erhan Kılıç ile değiştirilen Suat Nezir, "Adaylıktan çekildiğime ilişkin hiçbir yazılı ve sözlü beyanım bulunmamasına rağmen böyle bir yalan ve iftiraya maruz kaldım." dedi.

Suat Nezir, seçim ofisinde düzenlediği basın toplantısında, ortaya çıkan durumun kendisini aştığını, "hak, hukuk, adalet" arayanların konusu haline geldiğini söyledi.

İsmet İnönü'nün "Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur." sözünü hatırlatan Nezir, yaklaşık 10 yıldır siyasetin içinde olduğunu, partisinde aldığı tüm görevleri şaibesiz şekilde yerine getirdiğini vurguladı.

CHP'nin en yetkili kurulu olan Parti Meclisi (PM) kararıyla Buca Belediye Başkan adaylığına layık görüldüğünü hatırlatan Nezir, "Adaylık kararımın alındığı gece bir otel odasında, benimle birlikte 5 kişinin şahit olduğu bir gözdağı verme operasyonu nedeniyle adaylığıma maalesef istediğim gibi sevinemedim." diye konuştu.

- "Bu listeye tepki gösterdim"

Nezir, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ile hazırladıkları ve üzerinde mutabık kaldıkları meclis üyesi listesini İl Başkanı Deniz Yücel'e ilettiklerini belirtti. Yücel'in kendisine listeyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söylediğini ileri süren Nezir, şöyle devam etti:

"İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ın, Deniz Yücel ile birlikte Ankara’ya gittiğini öğrendim. 18 Şubat akşamı, Kasım Akdağ tarafından bana üzerinde mutabık kaldığımız listeyle hiçbir alakası olmayan yeni bir liste gönderildi. Bana 'Gelmene gerek yok' diyen İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Kasım Akdağ’ı da yanına alarak Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba ile bir araya gelerek Ankara'da arkadaş, ahbap çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturdu ve bana dayatmaya çalıştı. Ben de bu listeye tepki gösterdim. Benim dışımda hazırlanan bu yeni listenin Buca'nın demografik yapısını yansıtmadığını, hem parti içerisinde hem Buca'nın genelinde sıkıntı yaratacağını, bu haliyle kabul etmemin mümkün olmadığını İlçe Başkanı Kasım Akdağ aracılığıyla o gün orada o ahbap çavuş listesini yapanların hepsine ilettim."

- "İl Başkanı Yücel ile bir türlü görüşemedik"

Liste konusunda geri adım atmadığını dile getiren Nezir, daha sonra ulaştığı Akdağ'dan bu konudaki yetkinin İl Başkanlığına verildiğini öğrendiğini aktardı. Bunun üzerine arkadaşlarıyla liste hakkında bir kez daha görüşmek, son haline birlikte karar vermek için İl Başkanlığına gittiğine işaret eden Nezir, "Ne hikmetse tüm çabalarımıza rağmen İl Başkanı Yücel ile bir türlü görüşemedik. Benim adaylığımın hukuksuz bir biçimde geri çektirilmesi, daha önce aday adayı bile olmayan bir ismin Buca halkına dayatılması, başkan kontenjanından listenin ilk sıralarına Buca ile alakası olmayan Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesine yer verilmesi gibi listedeki bazı isimler de tepkiyi iyice artırdı." diye konuştu.

İsminin yerine ilçe seçim kuruluna Erhan Kılıç'ın verilmeye hazırlandığı sırada Ankara'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "adaylıktan çekildiği" yalanının söylendiğini ileri süren Nezir, "Adaylıktan çekildiğime ilişkin hiçbir yazılı ve sözlü beyanım bulunmamasına rağmen böyle bir yalan ve iftiraya maruz kaldım." değerlendirmesini yaptı.

Gelişmeler üzerine Ankara'ya gittiğini belirten Nezir, tüm çabalarına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürülmediğini ifade etti. Önce parti içi mücadeleyi sürdüreceğini sonuç alamazsa bütün hukuki yolları deneyeceğini dile getiren Nezir, "Ben CHP'liyim. Parti değiştirmeye kesinlikle niyetim yok." dedi.

Bunun üzerine Nezir'i desteklemeye gelen grup arasından bir kişi "Başkan sen başka bir yere gitmezsin ama biz o dayatılan adaya oy verir miyiz?" dedi.

Nezir'i desteklemeye gelen sivil toplum kuruluşları adına konuşan İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaş da CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Böyle bir olayın Türk siyasi hayatından görülmediğini vurgulayan Savaş, "Ayak oyunlarıyla yapılanı insani, ahlaki ve onurlu bulmuyoruz. Tek ve vazgeçilmez adayımız Suat Nezir'dir. Genel Merkezin bu yanlıştan bir an önce dönmesini istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Nezir'e destek için seçim ofisinin önüne gelen çok sayıda partili, "Nezir yoksa Buca'da yok. Hak, hukuk, adalet hani nerede?, Deniz Yücel istifa. Tuncay Özkan istifa. Vur vur inlesin Ankara dinlesin" sloganları attı.

Basın açıklamasın ardından partili grup CHP Buca İlçe Başkanlığına yürüdü.

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Buca Belediye Başkan Adayı CHP Suat Nezir

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