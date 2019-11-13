HABER

Yalancı baharın yalan çiçeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Eskişehir, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu.

Eskişehir, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Soğuk havaların ardından gelen ‘Pastırma Yazı’ kayısı ağacına çiçek açtırdı.
Eskişehir-Afyonkarahisar yolu Derbent mevkiindeki bir lokantanın bahçesinde bulunan kayısı ağacı Kasım ayında çiçek açtı. Henüz tam olarak yapraklarını dökmeyen ağacın dallarının bir kısmında geçtiğimiz yazdan kalma sararmış yapraklar bulunurken, diğer kısmında ise çiçekler açtı. Geçen yıl Kasım ayını karla karşılayan Eskişehir’de, bu yıl ’Pastırma Sıcaklarının’ da etkisiyle açan kayısı çiçeği görenleri hem mutlu etti hem de küresel iklim değişikliği nedeniyle üzdü.
"Ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış"
Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Yasemin Kaya, bu yıl Kasım ayının sıcak geçtiğine değinerek, "Müşterilerimiz tarafından sosyal medyada paylaşılmış biz de aslında görmemiştik. Biz de çok şaşırdık bu duruma. Yani ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış. Yani hayırlısı olsun ama bu iklim değişiklikleriyle alakalı tamamen. Bu kayısı ağacı, normalde mevsimin çok güzel kayısı veriyor. Bir tane daha kayısı ağacı var ama o kurudu ama bu, bu şekilde. Tamamen iklim değişiklikleriyle alakalı. Bu sene Kasım ayı tamamen sıcak geçti. Onla alakalı diye düşünüyorum. Geçen yıl daha soğuktu Kasım ayı, yani biz de bu durumla ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
TİKA’dan Namibya’ya modern süt üretim tesisiTİKA’dan Namibya’ya modern süt üretim tesisi
Karabük'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandıKarabük'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

TEM Otoyolu’nda drone destekli trafik uygulaması: Ceza yağdı

Drone destekli uygulama! Buradan geçenlere ceza yağdı

Bolu TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin bekleyişi sürüyor

Ara bölgede 3. gün! Geceyi arabada geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.