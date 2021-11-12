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Yalancı dizisi final yapıyor!

12.11.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalancı dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi. Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştığı Yalancı dizisi bir türlü istenen reytingleri yakalayamadı. Dizinin 10. bölümde final yapacağı iddia edildi.

Yalancı dizisi final yapıyor!

Show TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

Süreç Film’in uyarlama dizisi başta cuma akşamları seyirciyle buluşmuş, ardından da Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Bugün repo (izin) yapan dizi ekibi yarın 10.bölümün çekimine başlayacak.

YALANCI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yönetmenliğini Hülya Gezer'in yaptığı ve senaryosunu Yazıhane ekibinin üstlendiği dizi; BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanmıştı.


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