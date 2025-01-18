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  4. Yalancı güneş adeta donduracak... Ocak ortasında mevsim değişti bir anda güneş açtı! Kar yok diyen Orhan Şen'in ardından bir açıklama daha geldi...

Yalancı güneş adeta donduracak... Ocak ortasında mevsim değişti bir anda güneş açtı! Kar yok diyen Orhan Şen'in ardından bir açıklama daha geldi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 09:57
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 ilde kar ve sağanak yağış uyarısı yaparken, güneşin kendini gösterdiği bölgelerde sıcaklıklar artacak. Ancak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski, buzlanma ve don tehlikesi devam ediyor. İstanbul’da kar beklenmiyor, ancak gece ve sabah saatlerinde -3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, ayaz etkisi yaratacak. Hafta sonu yağışsız hava, batı bölgelerinde rahat bir hava sağlasa da, Çarşamba günü yeniden yağmur etkisini gösterecek.

Yalancı güneş adeta donduracak... Ocak ortasında mevsim değişti bir anda güneş açtı! Kar yok diyen Orhan Şen'in ardından bir açıklama daha geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üçü sarı kodlu 13 ile kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Bunlar Trabzon, Rize ve Artvin oldu. Bazı illerde ise güneş yüzünü gösterecek.

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SICAKLIKLAR ARTIYOR, AMA SOĞUK HAVANIN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR!

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıklar birkaç derece artacak. Ancak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkacak. Ancak dikkat! Havanın ısınmasına rağmen, doğu ve iç bölgelerde buzlanma ve don tehlikesi sürüyor. Rüzgarın kuzeyden hafifçe esmesi, gölgede soğuk hissiyatını artıracak.

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ÇIĞ VE BUZLANMA TEHLİKESİ: ULAŞIMDA DİKKAT!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunuyor. Özellikle bu bölgelerdeki yamaçlarda kayalık ve dik alanlarda dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca, buzlanma ve don olayları nedeniyle yolda ilerleyenlerin tedbirli olması gerekiyor.

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İSTANBUL’A KAR YOK, HAFTA SONU AÇIK HAVA!

İstanbul’da bugün hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. İstanbul için bu sene kar yağmayacağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den sonra sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçisi bulunan 'Hava Forum' önümüzdeki günlerde İstanbul için kar beklentisi olmadığını açıkladı.

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"İstanbul'da maalesef 10-12 gün daha kar beklenmiyor" notuyla yapılan paylaşımın ardından, bir de şu ifadeler kullanıldı:

"Hava açıyor. 2-3 gün geceleri ve sabahları ayaz yaşayacağız. İstanbul bile sıfırın altına inecek. Megakentte yer yer -2/-3 dereceler ölçülebilir. Gece ve sabah sıkı giyinelim, aman dikkat hasta olmayalım..."

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BAŞKENT ANKARA VE İZMİR’DE SICAKLIKLAR NE DURUMDA?

Ankara’da hava sıcaklığı 8 derece, İzmir’de ise 15 derece civarında olacak. Yurt genelinde özellikle batı kesimlerde hava açacak ve yağmur etkisini kaybedecek. Ancak, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise buzlanma, don ve yer yer sis görülebilir.

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YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR YOK!

İstanbul, hafta ortasına kadar yağışsız bir süreç geçirecek. Çarşamba günü ise Marmara’dan Akdeniz’e kadar olan batı bölgelerinde yağmur bekleniyor.

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meteoroloji İstanbul kar meteoroloji genel müdürlüğü
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