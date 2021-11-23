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Yalancı neden final yapıyor? Yalancı neden bitti?

23.11.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu’nun yer aldığı Yalancı dizisi, final yapıyor. Liar dizisinden uyarlanan Show TV’nin sevilen dizisi Yalancı, 10. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

Yalancı neden final yapıyor? Yalancı neden bitti?

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisinde öğretmen Deniz ile cerrah Mehmet Emir’in yediği bir akşam yemeğinin ardından yaşanan olay, izleyiciyi ekran karşısına kilitlemişti. Ancak reyting canavarına yenildiği söylenen Yalancı’nın 10. bölümünün ardından final yapacağı açıklandı.

YALANCI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show TV’nin sevilen dizisi Yalancı, 10. bölümünün ardından final yapacak. İlk olarak cuma akşamları seyirciyle buluşan Yalancı’nın yayın günü salıya kaydırılmıştı.

Yalancı’nın reytingler sebebiyle final kararı aldığı iddia ediliyor.

Yalancı neden final yapıyor? Yalancı neden bitti?

YALANCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) ile Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu), keyifli görünen bir akşam yemeği yiyor. O gece yaşananlar, sadece ikili arasında biliniyor. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor.

Tam da o esnada insanın içine büyük bir şüphe düşüyor. Deniz ile Mehmet Emir’den birisi yalan söylüyor ama kim?

Hangisi masum, hangisi suçlu? Hangisi yalancı, hangisi doğru söylüyor? Aynı geceyi iki taraf da farklı anlatıyor, farklı şekillerde görüyor.

YALANCI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Yavuz

Doğa Karakaş : Ayaz

Mesut Yılmaz : Ali

Özgür Şahin : Serkan

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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'Yalancı'da Deniz, Mehmet Emir'i öldürmekle suçlanıyor!'Yalancı'da Deniz, Mehmet Emir'i öldürmekle suçlanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Show TV
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