Yalancı neden final yapıyor? Yalancı neden bitti?

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisinde öğretmen Deniz ile cerrah Mehmet Emir’in yediği bir akşam yemeğinin ardından yaşanan olay, izleyiciyi ekran karşısına kilitlemişti. Ancak reyting canavarına yenildiği söylenen Yalancı’nın 10. bölümünün ardından final yapacağı açıklandı.
Show TV’nin sevilen dizisi Yalancı, 10. bölümünün ardından final yapacak. İlk olarak cuma akşamları seyirciyle buluşan Yalancı’nın yayın günü salıya kaydırılmıştı.
Yalancı’nın reytingler sebebiyle final kararı aldığı iddia ediliyor.
Cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) ile Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu), keyifli görünen bir akşam yemeği yiyor. O gece yaşananlar, sadece ikili arasında biliniyor. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor.
Tam da o esnada insanın içine büyük bir şüphe düşüyor. Deniz ile Mehmet Emir’den birisi yalan söylüyor ama kim?
Hangisi masum, hangisi suçlu? Hangisi yalancı, hangisi doğru söylüyor? Aynı geceyi iki taraf da farklı anlatıyor, farklı şekillerde görüyor.
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Şahin Irmak : Okay Aytekin
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Gizem Soysaldı : Tuğba
Ozan Ayhan : Yavuz
Doğa Karakaş : Ayaz
Mesut Yılmaz : Ali
Özgür Şahin : Serkan
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin
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