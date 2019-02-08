Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Yalçın Menteş dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi Yalçın Menteş’in oğlu duyurdu.

Usta oyuncu Yalçın Menteş dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gören usta oyuncu, yaşam mücadelesini kaybetti. Menteş’in ölüm haberini oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş’i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!" diyerek duyurdu. Diyabetik olan ve aynı zamanda akciğer kanseri tedavisi gören Yalçın Menteş, 12 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

