Hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yalçın Menteş için Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene merhum Menteş’in sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde bugün tören düzenlendi. Törene oyuncunun yakın arkadaşları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, ünlü isimlerin konuşmalarıyla devam etti. Duygu dolu anların yaşandığı törende. kürsüye çıkan isimler Yalçın Menteş’i anlattı.
Ünlü oyuncu Sinan Bengier, "Çok iyi bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Oğlu Atilla Menteş ise yaptığı konuşmada "Babam birçok insanın anılarında yaşayacaktır. Kendisi çok iyi babaydı. Beni bu güne o getirdi. Çok sağ olun" dedi.
Helalliğin alınması ardından Menteş’in cenazesi Bostancı"da bulunan Tatatağa Camii’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Cumartesi sabahı kahreden haber!
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum