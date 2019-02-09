HABER

Yalçın Menteş için Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yalçın Menteş için Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yalçın Menteş için Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene merhum Menteş’in sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde bugün tören düzenlendi. Törene oyuncunun yakın arkadaşları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, ünlü isimlerin konuşmalarıyla devam etti. Duygu dolu anların yaşandığı törende. kürsüye çıkan isimler Yalçın Menteş’i anlattı.
Ünlü oyuncu Sinan Bengier, "Çok iyi bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Oğlu Atilla Menteş ise yaptığı konuşmada "Babam birçok insanın anılarında yaşayacaktır. Kendisi çok iyi babaydı. Beni bu güne o getirdi. Çok sağ olun" dedi.
Helalliğin alınması ardından Menteş’in cenazesi Bostancı"da bulunan Tatatağa Camii’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
THY Science Expo 2019’da başvurular başladıTHY Science Expo 2019’da başvurular başladı
Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.