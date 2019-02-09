HABER

YALÇIN MENTEŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:34 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul DHA Oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Haber-Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul DHA
Oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
12 gündür tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe akşamı 59 yaşında hayatını kaybeden Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende merhum oyuncunun Annesi Ayten, eşi Birgül ile oğlu Atilla ile kardeşi Tibet Menteş taziyeleri kabul etti. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Polat Yağcı, Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Yalçın Özden, Sinan Bengier, Atılay Uluışık, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Törene CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü.

"BUGÜN BENİ OLMAM GEREKEN KİŞİ HALİNE GETİREN OYDU"
Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, ünlü isimlerin konuşmalarıyla devam etti. Törende kürsüye çıkan isimler Yalçın Menteş'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "Çok sıkı bir dostluğumuz vardır, hak ederek Yalçın Menteş ismini sağladı. Onunla defalarca turneler yaptık, inanılmaz günler yaşadık. Mesleğine çok değer verirdi" dedi.
Oyuncu Sinan Bengier, "Çok iyi bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş ise "Babamın birçok insanın anılarında yaşayacağını düşünüyorum, bugün beni olmam gereken kişi haline getiren oydu" dedi.

Görüntü dökümü
--------
-Cenaze töreninden detay
-Anma törenine katılanlar
-Uygur'un konuşması
-Sinan Bengier'in konuşması
-Oğlu Atilla Menteş'in konuşması
-Ulvi Alacakaptan anma konuşması
-Fatih Mühürdar anma konuşması
-Fikret Menteş anma konuşması

09.02.2019 - 12.14 Haber Kodu : 190209065
09.02.2019 - 12.17 Haber Kodu : 190209066

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Somali’nin resmi evraklarını Hasan Önder basacakSomali’nin resmi evraklarını Hasan Önder basacak
Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecekTurizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.