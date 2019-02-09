YALÇIN MENTEŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ 

Haber-Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul DHA

Oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

12 gündür tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe akşamı 59 yaşında hayatını kaybeden Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende merhum oyuncunun Annesi Ayten, eşi Birgül ile oğlu Atilla ile kardeşi Tibet Menteş taziyeleri kabul etti. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Polat Yağcı, Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Yalçın Özden, Sinan Bengier, Atılay Uluışık, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Törene CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü.

"BUGÜN BENİ OLMAM GEREKEN KİŞİ HALİNE GETİREN OYDU"

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, ünlü isimlerin konuşmalarıyla devam etti. Törende kürsüye çıkan isimler Yalçın Menteş'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "Çok sıkı bir dostluğumuz vardır, hak ederek Yalçın Menteş ismini sağladı. Onunla defalarca turneler yaptık, inanılmaz günler yaşadık. Mesleğine çok değer verirdi" dedi.

Oyuncu Sinan Bengier, "Çok iyi bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş ise "Babamın birçok insanın anılarında yaşayacağını düşünüyorum, bugün beni olmam gereken kişi haline getiren oydu" dedi.

Görüntü dökümü

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-Cenaze töreninden detay

-Anma törenine katılanlar

-Uygur'un konuşması

-Sinan Bengier'in konuşması

-Oğlu Atilla Menteş'in konuşması

-Ulvi Alacakaptan anma konuşması

-Fatih Mühürdar anma konuşması

-Fikret Menteş anma konuşması

09.02.2019 - 12.14 Haber Kodu : 190209065

09.02.2019 - 12.17 Haber Kodu : 190209066

