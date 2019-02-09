Yalçın Menteş’in cenaze namazında sevenleri gözyaşı döktü

Hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yalçın Menteş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Menteş’in yakınlarının ve sanat camiasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze namazında, sevenleri usta tiyatrocu için gözyaşı döktü.

Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta tiyatrocu Yalçın Menteş için Bostancı’daki Tatarağa Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Menteş’in cenazesine yakınları, ve sanat camiasından çok sayıda tanıdık isim katıldı. Usta tiyatrocunun cenazesinden sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazına katılan Hakan Yılmaz, "Çok değerli bir sanatçıydı, son görevimizi yapmaya geldik. Allah yakınlarına sabır versin. Sırası gelen gidiyor, meslek gruplarına bakmıyorum ama tabii önde olan kişiler ortaya çıkıyor. Allah rahmet eylesin. Biz 3-4 ayda bir görüşürdük en kötü telefonlaşırdık" dedi.

Cenazeye katılan ünlü isimlerden biri olan Ebru Cündübeyoğlu, "Çok genç yaşta kaybettik, onla çalışmak keyifliydi büyük bir zevkti. Çok başarılı aktördü, işini zevk alarak yapardı. Kendisinden feyz alırdık. Son görevimizi yapmak için buradayız onu hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından alkışlarla uğurlanan Menteş’in cenazesi, defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’na götürüldü.