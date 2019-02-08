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Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

GÖZTEPE'de Özel Çağıner Hastanesi'nde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş ile ilgili doktoru açıklama yaptı.

Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- GÖZTEPE'de Özel Çağıner Hastanesi'nde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş ile ilgili doktoru açıklama yaptı. Uzman Dr Kardiyolog Ferit Tanju Ulufer yaptığı açıklamada "Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik" dedi. Ulufer hastanedeki odasında basın mensuplarına yaptığı açıklama şunları söyledi; " Yalçın Menteş 10 gündür hastanemiz yoğun bakımda devamlı kontrol işlemi altında, tıbbi takip altındaydı. Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatüre nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha değişti. Birkaç kere solunum aygıtından ayırt etmek, kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olamadı. Tekrar cihazla solunum gerçekleşti. Dün tansiyonda düşme başladı. Ritim bozuklukları başladı. Bunların tedavisini yaptık ancak akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik"

Yalçın Menteş'in doktorundan açıklamaYalçın Menteş'in doktorundan açıklama

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