Yalçın Topçu ’Ankara Sevdalıları Buluşması’programına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ASİAD’ın düzenlediği ’Ankara Sevdalıları Buluşması’ programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Topçu, ’’Özhaseki Başkan ile başkentimizin marka değerinin daha da yükseleceği kanaatine vardık’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (ASİAD) düzenlediği ’Ankara Sevdalıları Buluşması’ programına katıldı. Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve programa dair değerlendirmelerde bulunan Topçu, ’’Cumhur İttifakı’nın adayı Özhaseki Bey’i Ankara ekonomisinin ve istihdamının lokomotifi olan ASİAD ve ATO’nun değerli başkanları, yönetimleri ve kıymetli üyeleri iş adamlarımızla birlikte dinledik. Mehmet Özhaseki Bey’in konuşmasında tecrübeyi, vizyonu, kararlılığı ve Ankara için öngördüğü projeleri gördük. Bununla birlikte Cumhur İttifakı etrafında birleşen vatandaşlarımızın ve bizim jenerasyon Yusufiyeli Ülküdaşlarımızın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özhaseki başkana desteğini de gördük. Ankaralı, her kesimden insanıyla Cumhur İttifakı’nın adayını destekliyor. 31 Mart akşamı sandıkların muzafferinin Cumhur İttifakı olacağı çok net anlaşılıyor’’ ifadelerini kullandı.

’’Özhaseki Başkanı ile başkentimizin marka değerinin daha da yükseleceği kanaatine vardık’’

Yalçın, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’yi dinleyen tüm konukların, Özhaseki’yle beraber Başkentin marka değerinin daha da yükseleceği kanaatine vardıklarını belirterek, ’’Özhaseki Başkanı ile başkentimizin marka değerinin daha da yükseleceği kanaatine vardık. Başkentte yaşayan insanların refah seviyesiyle birlikte aşı da işi de artacak. Ankara’nın küresel marka olan başkentler arasında sıralaması yükselecek’’ açıklamasında bulundu.

’’Azerbaycan ve Türkiye en zor zamanlarda birbirinin yanında çıkarsızca yer almış iki devlet bir millettir’’

Programdan önce Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’la bir araya geldiğini açıklayan Topçu, ’’ Türkiye’de okuyan 20 bin Azerbaycanlı öğrenci evladımız var. Azerbaycan’da da Türkiye’den 4 bin öğrenci bulunuyor. Azerbaycan ve Türkiye en zor zamanlarda birbirinin yanında çıkarsızca yer almış iki devlet bir millettir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, iki ülke liderlerinin öz kardeşlik muhabbetleri vesilesi ile her zaman daha da artarak gelişmektedir. Kendisine medeniyet coğrafyamızın da başkenti olan Ankara’ya hoş geldin dedik. Çünkü Ankara, gönül coğrafyamızda, adının ve coğrafyadaki yerinin çok ötesinde değer ifade eden bir başkent’’ şeklinde konuştu.

Programa Yalçın’ın yanı sıra Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, ASİAD yönetimi ve dernek üyesi çok sayıda iş adamı katıldı.



