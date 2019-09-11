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Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek” dedi.Ziyaret esnasında gazetecilerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde 8 gündür oturma eylemi yapan aileler hakkındaki fikrini sorması üzerine konuşan Topçu, “Beşik sallayan eller, dünyayı yerinden oynatacak bir gücü ifade eder.

Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek”

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek” dedi.
Ziyaret esnasında gazetecilerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde 8 gündür oturma eylemi yapan aileler hakkındaki fikrini sorması üzerine konuşan Topçu, “Beşik sallayan eller, dünyayı yerinden oynatacak bir gücü ifade eder. Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek, yandaşlarına ise mutlaka diz çöktürteceklerdir. Milletimizin desteği ve duaları sadece kendi evlerinin değil, aynı zamanda milletimizin, vatanımızın devletimizin ve birliğimizin temel taşı olan bu kocaman yürekli analarımız iledir” dedi.

“Genç müteşebbislerimizin ürettiklerini görünce devletimle ve milletimle bir kere daha iftihar ettim”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde yüz yerli imkanlarla Türkiye’nin ilk ve tek oto ekspertiz cihazlarını üreten bir firmayı ziyaret etti. Burada yaptığı incelemeler sonrasında gazetecilere konuşan Topçu, “Genç müteşebbislerimizin ürettiklerini görünce devletimle ve milletimle bir kere daha iftihar ettim, buradan da görülüyor ki, Anadolu insanının eline imkan verildiğinde neleri başarabilmekte” dedi. Devlet ve millet olarak herkesin üzerine düşen işin en iyisini yapması gerektiğini belirten Topçu, “Engelleyen devlet değil, hadim devlet, sadece tüketen değil tükettiğinden daha çoğunu üreten bir millet olmamız gerekiyor” dedi.

“Ülkemizdeki, üretim ve istihdama katkısı olanlara, müteşebbislerimize medyun-u şükran olduğumu belirtiyorum”
Topçu, “KOSGEB’in desteğiyle patent alıp üretime başlamış ve Türkiye’de 120 tane bayi kurmuş, şimdi ise dünyaya ihraç edecek olan bir firmanın da aynı zamanda sahibi olan Anadolu Oto Ekspertiz Federasyonu Başkanı Emre Söken bey ve ekibini kutluyor, önemli bir ‘rol model’ olarak görüyorum. Bu vesileyle ülkemizdeki, üretim ve istihdama katkısı olanlara, müteşebbislerimize medyun-u şükran olduğumu belirtiyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.
Anadolu Oto Ekspertiz Federasyonu Başkanı Emre Söken ise, “Sayın Bakanım Yalçın Topçu, Ankara’daki Garantili Arabam Oto Ekspertiz Genel Merkezi’mizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Samimi ve sıcak sohbetimizde sektörümüze dair konuları ele alma imkanı bulduk. Yüzde yüz yerli ve milli oto ekspertiz cihazlarını üretme sürecimizi, Türkiye genelindeki 120 bayimizin çalışma yapıları ve bu alanın gelişimine dönük konuları ele aldık. Sayın Yalçın Topçu’nun ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek”

Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek”

Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek”

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