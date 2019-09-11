Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek” dedi.

Ziyaret esnasında gazetecilerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde 8 gündür oturma eylemi yapan aileler hakkındaki fikrini sorması üzerine konuşan Topçu, “Beşik sallayan eller, dünyayı yerinden oynatacak bir gücü ifade eder. Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek, yandaşlarına ise mutlaka diz çöktürteceklerdir. Milletimizin desteği ve duaları sadece kendi evlerinin değil, aynı zamanda milletimizin, vatanımızın devletimizin ve birliğimizin temel taşı olan bu kocaman yürekli analarımız iledir” dedi.

“Genç müteşebbislerimizin ürettiklerini görünce devletimle ve milletimle bir kere daha iftihar ettim”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde yüz yerli imkanlarla Türkiye’nin ilk ve tek oto ekspertiz cihazlarını üreten bir firmayı ziyaret etti. Burada yaptığı incelemeler sonrasında gazetecilere konuşan Topçu, “Genç müteşebbislerimizin ürettiklerini görünce devletimle ve milletimle bir kere daha iftihar ettim, buradan da görülüyor ki, Anadolu insanının eline imkan verildiğinde neleri başarabilmekte” dedi. Devlet ve millet olarak herkesin üzerine düşen işin en iyisini yapması gerektiğini belirten Topçu, “Engelleyen devlet değil, hadim devlet, sadece tüketen değil tükettiğinden daha çoğunu üreten bir millet olmamız gerekiyor” dedi.