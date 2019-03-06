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Yalçın Topçu “Doğumunun 650. Yılında İmameddin Nesimi” programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 21:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) düzenlediği “Doğumunun 650.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) düzenlediği “Doğumunun 650. Yılında İmameddin Nesimi” başlıklı anma programına katıldı.
Programa Topçu’nun yanı sıra Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, yerli ve yabancı bürokratlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.
Programdaki konuşmasına bugün vefat yıldönümleri olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’yi ve Türk edebiyatının önemli ismi Ömer Seyfettin’i rahmet ve minnetle andığını belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu şair Nesimi’nin şiirlerinden alıntılar yaptı.

“Nesimi insan sevgisini ve Allah aşkını öncelemiştir”
Topçu, “‘Mümin kalbine eyle izzet ile hürmeti, daha enderi Hüdadır yıkma gönlün kimsenin’ dizeleriyle insan sevgisini ve Allah aşkını önceleyen Nesimi, 14. yüzyılda Azerbaycan Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler yazmış, çağdaşlarına ve ardından gelenlere ise örnek model olmuştur. ‘Arab nutku tutulmuştur dilinden, seni kimdür diyen kim Türkmensin’ tespitinde de görüldüğü üzere, Nesimi bir Türkmen’dir ve Türk oğlu Türk’tür. Kardeş Azerbaycan’da Dilcilik Enstitüsü onun ismini taşımaktadır.
Bugün burada yapılan bu değerli etkinlik ile Türk şair Nesimi’yi, Türkiye halkının ve Türk Edebiyatı çevrelerinin daha iyi tanıma ve anlama imkânı bulmuş olacaklarını ifade etmek isterim. Türk dünyasının UNESCO’sunda yani TÜRKSOY’umuzda Türk şairi Nesimi’yi hatırlamak bizim görevimizdir” dedi.

“Nesimi’nin ruhunun bugüne ışık salması için çalışıyoruz”
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev ise Türk dünyasının kültür hazinelerinin TÜRKSOY’da bir araya geldiğini söyleyerek, “Bize miras kalmış büyük devlet hizmetkarları, edebiyatçılar ve mütefekkirler, Türk dünyası değil dünya memleketlerine katkı sunmuşlardır. Filozof İmadeddin Nesimi’nin adını yaşatarak, ruhunun bugünün çetin dünyasına ışık salması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun da Nesimi’nin Türk dünyası müşterek edebiyatının bir figürü olduğunu belirterek, “Nesimi hakkı, adaleti, iyiliği ve güzelliği ön plana çıkarmıştır. Nesimi, Ali Şir Nevai ve Mevlana ile kıyaslanabilecek bir mutasavvıftır. Kültür coğrafyamızın bu özellikleri temin edebilen kişilere ihtiyacı vardır" dedi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY’un Türk kültürünün gelenekselliğini yeni nesillere aktarma görevi gördüğünü ve Nesimi’nin eserlerinin daima hatırlanacağını umduğunun altını çizerek, "Dostlarımızla bir araya gelmek Türk kültürüne hizmet etmek bizim için hep bayram olmuştur" dedi.
Türk Dünyası kültür ve sanat adına saygın şahsiyetleri kamuoyuna tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yılları ilan eden TÜRKSOY, 2019 yılını Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi’nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle "Nesimi’yi Anma Yılı" ve ünlü Ozan Aşık Veysel’in doğumunun 125. yılı münasebetiyle "Aşık Veysel Anma Yılı" olarak ilan etti.

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