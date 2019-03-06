Yalçın Topçu “Doğumunun 650. Yılında İmameddin Nesimi” programına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) düzenlediği “Doğumunun 650. Yılında İmameddin Nesimi” başlıklı anma programına katıldı.

Programa Topçu’nun yanı sıra Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, yerli ve yabancı bürokratlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Programdaki konuşmasına bugün vefat yıldönümleri olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’yi ve Türk edebiyatının önemli ismi Ömer Seyfettin’i rahmet ve minnetle andığını belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu şair Nesimi’nin şiirlerinden alıntılar yaptı.

“Nesimi insan sevgisini ve Allah aşkını öncelemiştir”

Topçu, “‘Mümin kalbine eyle izzet ile hürmeti, daha enderi Hüdadır yıkma gönlün kimsenin’ dizeleriyle insan sevgisini ve Allah aşkını önceleyen Nesimi, 14. yüzyılda Azerbaycan Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler yazmış, çağdaşlarına ve ardından gelenlere ise örnek model olmuştur. ‘Arab nutku tutulmuştur dilinden, seni kimdür diyen kim Türkmensin’ tespitinde de görüldüğü üzere, Nesimi bir Türkmen’dir ve Türk oğlu Türk’tür. Kardeş Azerbaycan’da Dilcilik Enstitüsü onun ismini taşımaktadır.

Bugün burada yapılan bu değerli etkinlik ile Türk şair Nesimi’yi, Türkiye halkının ve Türk Edebiyatı çevrelerinin daha iyi tanıma ve anlama imkânı bulmuş olacaklarını ifade etmek isterim. Türk dünyasının UNESCO’sunda yani TÜRKSOY’umuzda Türk şairi Nesimi’yi hatırlamak bizim görevimizdir” dedi.