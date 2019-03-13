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Yalçın Topçu: "Sandıkta ne Kandil’deki yılanları sevindireceğiz ne de Pensilvanya’daki çiyanları"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, birbirine benzemezler ittifakına izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Sandıkta ne Kandil’deki yılanları sevindireceğiz ne de Pensilvanya’daki çiyanları” dedi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Mart Tıp Bayramı programı dolayısıyla Kırıkkale’ye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye’yi yönetenlerin hamdolsun tarihi şuuru yerinde.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, birbirine benzemezler ittifakına izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Sandıkta ne Kandil’deki yılanları sevindireceğiz ne de Pensilvanya’daki çiyanları” dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Mart Tıp Bayramı programı dolayısıyla Kırıkkale’ye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye’yi yönetenlerin hamdolsun tarihi şuuru yerinde. Gelecek ile alakalı endişeleri, kaygıları var. Bunu beka meselesi olarak görmeyeceğiz de nasıl göreceğiz. Birileri orada harita belirliyor ve Türkiye’nin orada olmasını istemiyorlar” diye konuştu.

“Terör koridorunda devlet kurmaya çalışıyorlar”
Türkiye’yi siyasi bir kaos oluşturarak içine dürmek istediklerini kaydeden Topçu, “Siyasi kaosun sonuna ne gelir? Ekonomik kaos gelir. Sonuna ne gelir? Sokak kargaşaları gelir. İşte gezi vs. falan denedikleri olaylar gelir. Ne olur? Türkiye içine dürülür. İçine dürülünce ne olur? Hemen dediğim gibi kulağımızın dibin terör koridorunda bir devlet kurmaya çalışırlar. Bizim kardeşlerimizin topraklarında harita yapmaya kalkarlar ki amaç odur. Türkiye’yi yönetenler hamdolsun bunu gördü. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı da zaten bunu görüyor. Cumhurbaşkanımız her sözde diyor ki, ‘Öleceksek adam gibi ölürüz’ O topraklarda da olacağız, o masada da olacağız. Ana muhalefet bunu istemeyebilir ama millet bunu istiyor. Ülkeyi yönetenler bunu istiyor” diye konuştu.

“Birbirine benzemezler ittifakına izin vermeyeceğiz”
Topçu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bizim ülkemiz, hep beraber yaşıyoruz ki, çeşitli tehditler altında çoğu yılda bir ihtilallerimiz vardı. En son millet olarak ayağa kalktık, yerle bir ettik bunları, bu zihniyetleri 15 Temmuz’da. Birbirine benzemezler ittifakına izin vermeyeceğiz. Sandıkta ne kandilde ki yılanları sevindireceğiz ne de Pensilvanya’daki çiyanları. Bu parti-purti meselesi değil. Bu tek vatan tek devlet tek bayrak tek millet meselesi.”

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