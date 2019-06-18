Yalçın Topçu’dan Kırgızistan Büyükelçiliğine ziyaret

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bir süre önce kendisini Beştepe’deki makamında ziyaret eden Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’e büyükelçilik konutunda iadeyi ziyarette bulundu. Topçu’ya Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu eşlik etti.

Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk-İslam coğrafyasının birlikte ve güçlü durmasının önemine dikkat çekerek, “Ahıska, Balkanlar, Ortadoğu, Doğu Türkistan, Türkiye, Kafkaslar, Kırım, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afrika; bu beşiklerden hangi birinde büyümüş olursak olalım, biz hepimiz büyük bir milletin adları ve büyüdükleri beşikleri farklı olan evlatlarıyız ve biz birbirimizin öz kardeşiyiz. Her ne şart ve zorluk başımıza gelmiş olursa olsun biz kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kırgızistan’ın yedi bağımsız Türk devletinden biri olduğunun altını çizen Topçu, “Kırgızistan ile Türkiye birbirinden uzun zaman önce ayrı düşmüş farklı beşiklerde büyümüş Manas atanın iki kıymetli evladıdır. Türk Keneşi ve TÜRKSOY’un üyesi olan Kırgızlar bizim öz kardeşimizdir. Türkiye Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. İki ülke ilişkileri kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda gelişip büyüyerek devam ediyor. Manas Üniversitesi, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ata topraklarımızda çok önemli hizmetlere vesile olmakta güzel işler yapmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.