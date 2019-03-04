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Yalçın Topçu’dan Siteler esnafına ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Siteler Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi yönetimi ve Siteler esnafıyla bir araya gelerek, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki için destek istedi.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi gençlik yıllarından beri tanıdığını belirten Topçu, "21 yıl Kayseri’de yaptıklarına ve bakanlık dönemindeki tecrübe ve başarılarına herkes gibi bizde şahidiz.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Siteler Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi yönetimi ve Siteler esnafıyla bir araya gelerek, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki için destek istedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi gençlik yıllarından beri tanıdığını belirten Topçu, "21 yıl Kayseri’de yaptıklarına ve bakanlık dönemindeki tecrübe ve başarılarına herkes gibi bizde şahidiz. Geçen hafta Yerli Düşünce Derneği ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan Bey’in katkıları ile yapılan bir programa katıldım. Orada Sayın Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği gün, esnaf dostu bir belediye kurmak için büyük çaba sarf ettiğini ifade ettiler. Esnaflarla bir araya gelir, iletişim kanallarını hep açık tutarmış. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında, Kayseri’ye ve esnafına, halkına ne kadar çok şey kazandırdığını anlattılar" ifadelerini kullandı.
Esnafıların şehrin, gözü, kulağı, eli ve kolu olduğunu söyleyen Topçu, şunları kaydetti:
"Esnaflarımızın temsilcisi olan oda başkanımız ve değerli yönetimi ile 31 Mart seçimleri ile ilgili bir araya geldik. Siteler Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun, aynı zamanda ’Medrese-i Yusufiye’li’ gönüldaşımız ve yetiştiğimiz milliyetçi-ülkücü düşünce ve dava okulunun Yusuf yüzlüsüdür. Ankara’nın, ülkemizin bugünü ve geleceği için Cumhur İttifakına ve Özhaseki Başkan’a destek istedik. Esnafımız, ülkemizin de şehrinizin de gözü, kulağı, eli ve koludur. 31 Mart’ta istikrar ve istiklal için Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacaklarını memnuniyetle müşahede ettik. Ankara’mız ve ülkemizin geleceği için siyasi istikrarımıza sahip çıkılmasına memnun olduk."
"Siteleri alan, Ankara’yı alacaktır"
Siteler bölgesinin Ankara’nın her bölgesinden çalıştırdığı işçiler ve aileleriyle çok büyük bir ekonomik ve sosyal kesimi ihtiva ettiğinin altını çizen Siteler Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun, "Seçimlerde Ankara’da Siteler’in gönlünü alan siyasiler Ankara’yı alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı olmadan önce sitelere esnaf ziyaretine geldiğini, esnaf odalarını ziyaret ettiğini aktaran Tosun, "O zamanlar Döşemeciler Odası, Mobilyacılar Odası ve Marangozlar Odası aynı bölümdeydik. Orası bir barakaydı, bizim yüz karamızdı. Cumhurbaşkanı, ‘Burası bu şekilde olursa bir daha gelmem’ dedi ve bizim ufkumuzu açtı. Şimdi her odanın ve Esnaf Kefalet Kooperatifinin, hepimizin binası var. Biz onun verdiği talimatı ve sözü yerine getirdik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı sözünün yerine getirdiğimizi görmesi için Sitelere bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Siteler esnafı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere imal ettiği “Besmele-i Şerif” işlemeli ahşap bir tabloyu Yalçın Topçu’ya takdim etti.

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