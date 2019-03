Yalçın: “Tuzaklara karşı dalgakıran görevi gördük”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Millet iradesinin gücünü kırmaya yönelik yapılan tuzaklarda hep dalgakıran görevi gördük. Millet iradesiyle ilgili dalga kurulması gerekiyorsa orada da dalga kuran görevi gördük. Çünkü biz bunu bugünkü siyasal iktidar için yapmadık. Biz bunu, bu ülke, coğrafya, yerküre, mazlumlar için yaptık" dedi.

Memur-Sen Adana Şubesi’nin “Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara Memur-Sen Adana Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikaların hiçbir zaman milletle kavga etmediğini, mücadelelerinin her zaman meşru hakların mücadelesi olduğunu ifade ederek, bundan sonra da ötekileştirmeden ve değersizleştirmeden yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Sendikal mücadelelerinin özelde üyeleri, genelde de ülke için olduğunu ifade eden Yalçın, “Millet iradesinin gücünü kırmaya yönelik yapılan tuzaklarda hep dalgakıran görevi gördük. Millet iradesiyle ilgili dalga kurulması gerekiyorsa orada da dalga kuran görevi gördük. Çünkü biz bunu bugünkü siyasal iktidar için yapmadık. Biz bunu, bu ülke, coğrafya, yerküre, mazlumlar için yaptık. Bu ülke ilelebet ayakta kalmak zorunda. Bugün mazlumların, mağdurların umudunu, Cumhurbaşkanının başında bulunduğu siyasal irade temsil ediyor. Türkiye bu anlamda yeryüzüne umut aşılıyorsa, öyleyse ’Biz sendikacıyız, her şeye muhalefet etmeliyiz’ aymazlığına düşmek bizim gibi erdemli sendikal yaklaşıma asla yakışmaz” diye konuştu.

28 Şubat olaylarında milletin iradesini tırpanlayanların, Türkiye’deki para babaları, ağalar, baronlar olduğunu belirten Yalçın, “Bugün o haksız kazançlarının üzerinde sefa sürüyorlar, biz kaybettik. Çünkü biz sabit gelirliyiz. Bizim hanımız, hamamımız, ticarethanemiz, şirketlerimiz yok. Bizim bordrolarımız var. Ülkede dolar kuru oynar bizim aklımız yerinden oynar. Biz kaybederiz, ülke kaybeder. Ama bu ülkede hangi ortam olursa olsun kazanacak olan omurgasız bir zemin, kitle her zaman için vardır. Sayısının çok olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’nin istikrarı, dirayeti bizim için birinci önceliktir” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’in Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.