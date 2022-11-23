Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı geldi! Heyecanla beklenen Yalı Çapkını fragmanı nefes kesen cinsten!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı tüm dizi hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Yayınlandığı günden beri sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nın beklenen fragmanı geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin yeni bölümününde yine nefesler kesilecek. İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne dair ipuçları...

YALI ÇAPKINI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ!

Dizinin 9. bölümünde Esme’nin Suna’ya Seyran’ın yardım ettiğini ağzından kaçırması üzerine soluğu yalıda alan Kazım, Seyran’ın boğazına yapışınca, gördüklerine dayanamayan Suna Kazım’ın etkisiz hale getirdi. Kazım'ın kanlar içindeki hali ise izleyenlerin kafasında soru işareti bıraktı.

Kazım'ın akıbeti, Suna'nın evlenmekten kurtulup kurtulamayacağı ise Yalı Çapkını 10. bölümünde belli olacak.

YALI ÇAPKINI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

**YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

Suna evden kaçtıktan sonra Kazım'ın eziyetlerine dayanamayan Esme ağzından Seyran'ın ablasına sahip çıktığını kaçırır. Kazım deliye döner ve yalıyı basar. Seyran'ın odasına kadar çıkan Kazım'a Suna arkadan saldırır. Dizi sonunda Kazım kanlar içinde yatakta kalırken, o esnada odaya giren Ferit şok olur.



