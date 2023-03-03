MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını hangi gün oynuyor? 3 Mart Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını hangi gün oynuyor? 3 Mart Star TV yayın akışı

03.03.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi, Star TV'de yayınlanıyor. Kullanıcılar dizinin bu akşam olup olmadığını araştırıyorlar. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını hangi gün oynuyor? İşte 3 Mart Star TV yayın akışı...

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını hangi gün oynuyor? 3 Mart Star TV yayın akışı

Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi isimleri kadrosunda bulunduran Yalı Çapkını dizisi ile ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyiciler dizinin yeni bölümünü merak ediyorlar. Son dönemde dizinin senaryosu epey eleştiri almıştı. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını hangi gün oynuyor? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümü ile star TV'de olacak. Dizinini bu akşam 22. bölümü yayınlanacak. Yalı Çapkını, saat 20.00'de başlayacak.

ezgif.com-webp-to-jpg (89)
Televizyon kanalları yavaş yavaş normal yayın akışına dönmeye başladı. Diziler de yeni bölümleri ile ekranlarda yerini alıyor.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN OYNUYOR?

Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamları ekranlara geliyor. Seyran ve Ferit'in hikayesinin anlatıldığı dizide her hafta yeni bölüm oldukça merak ediliyor.

800x449-yali-capkini-10-bolum-fragmani-izle-yali-capkini-10-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-ferit-seyrani-kurtariyor-1668800723663

3 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Ucunda
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Dünden Sonra Yarından Önce
17:00 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kraliçe dizisi gümbür gümbür geliyor! Oyuncuları arasında sürpriz isimlerKraliçe dizisi gümbür gümbür geliyor! Oyuncuları arasında sürpriz isimler
Akasya Durağı’nın Leyla’sı son haliyle şaşırttı!Akasya Durağı’nın Leyla’sı son haliyle şaşırttı!
Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle mest etti!Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle mest etti!
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını ferit ele tekindor

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

AK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

AK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

Ne dediyse çıktı! "3 Mart'ta görüşürüz" demişti

Ne dediyse çıktı! "3 Mart'ta görüşürüz" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.