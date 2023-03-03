Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını hangi gün oynuyor? 3 Mart Star TV yayın akışı

Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi isimleri kadrosunda bulunduran Yalı Çapkını dizisi ile ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyiciler dizinin yeni bölümünü merak ediyorlar. Son dönemde dizinin senaryosu epey eleştiri almıştı. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını hangi gün oynuyor? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümü ile star TV'de olacak. Dizinini bu akşam 22. bölümü yayınlanacak. Yalı Çapkını, saat 20.00'de başlayacak.



Televizyon kanalları yavaş yavaş normal yayın akışına dönmeye başladı. Diziler de yeni bölümleri ile ekranlarda yerini alıyor.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN OYNUYOR?

Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamları ekranlara geliyor. Seyran ve Ferit'in hikayesinin anlatıldığı dizide her hafta yeni bölüm oldukça merak ediliyor.

3 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Ucunda

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Dünden Sonra Yarından Önce

17:00 Söz

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

