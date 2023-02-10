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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

10.02.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin bu akşam Star TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu fanları tarafından merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Barış Günger'in senaryosunu kaleme aldığı diziye ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı!

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası çok sayıda televizyon kanalı, depreme ilişkin canlı yayınlara yer verip yayın akışını güncelledi. Yalı Çapkını dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü Star TV yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar...

Yalı Çapkını1

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam (10 Şubat 2023 Cuma) Star TV yayın akışında bulunmuyor.

YALI ÇAPKINI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisi 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Star TV yayın akışında deprem bölgesindeki canlı yayınlara yer verdi.

Yalı Çapkını 2

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği Star TV'nin yeni haftaya ilişkin yayın akışını yayımlaması ile belli olacak.

10 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star TV- NTV Ortak Yayını
18:00 Star Ana Haber
20:00 Star TV- NTV Ortak Yayını

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