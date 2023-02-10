Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası çok sayıda televizyon kanalı, depreme ilişkin canlı yayınlara yer verip yayın akışını güncelledi. Yalı Çapkını dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü Star TV yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisi bu akşam (10 Şubat 2023 Cuma) Star TV yayın akışında bulunmuyor.
Yalı Çapkını dizisi 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Star TV yayın akışında deprem bölgesindeki canlı yayınlara yer verdi.
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği Star TV'nin yeni haftaya ilişkin yayın akışını yayımlaması ile belli olacak.
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