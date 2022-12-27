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Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş iddia! Tutkulu öpüşme sahnesini bizzat kendisi istemiş

27.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yalı Çapkını'na, başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tutkulu öpüşme sahnesi damga vurmuştu. Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre öpüşme sahnesini bizzat ünlü oyuncu istemiş...

Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş iddia! Tutkulu öpüşme sahnesini bizzat kendisi istemiş

Kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 13. bölümün finaline damga vuran öpüşme sahnesini Afra Saraçoğlu'nun istediği öne sürüldü.

Yalı Çapkını'nın 13. bölümünde Seyran, New York'a gitmeye karar veren Ferit'i durdurmak için dudaklarına yapışmıştı. Gündeme oturan öpüşme sahnesi sonrası, sosyal medya çalkalanmıştı.

Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş iddia! Tutkulu öpüşme sahnesini bizzat kendisi istemiş

Yine sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Afra Saraçoğlu, Suna sahnelerinin çok fazla yazıldığını ve kendisini geri planda hissettiğini belirterek, tutkulu bir öpüşme sahnesi istedi. Senaristler, Afra Saraçoğlu'nun bu isteğini değerlendirerek, reyting rekoru kıran o ateşli sahneyi yazdı.

Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş iddia! Tutkulu öpüşme sahnesini bizzat kendisi istemiş

''İNSANLAR YANLIŞ ANLIYOR''

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, yapım şirketinin yılbaşı partisinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmasından rahatsız olup taşkınlık çıkarmıştı. İddiaya göre, Mert Yazıcıoğlu, gündemi sarsan tartışma sonrası sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu uyararak ''Biraz dikkat et, insanlar yanlış anlıyor'' demişti.

Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş iddia! Tutkulu öpüşme sahnesini bizzat kendisi istemiş

Mert Ramazan Demir ise Afra Saraçoğlu ile dostluklarının çok eskiye dayandığını ve aralarında arkadaşlık dışında herhangi bir şey olmadığının altını çizdi.


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