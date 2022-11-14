Yalı Çapkını dizisinden bomba fragman! Seyran’dan Ferit’e cinsel ilişki isteği sonrası zehir zemberek sözler! ‘Şu yaşadığımız andan sonra…’

Star TV ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde gecelik sahnesi olay olmuştu. Son bölüm gecelik sahnesinin ardından sona ererken Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Ferit, ‘Ben senin için neyim ya?’ diyor. Seyran ise, ‘Şu yaşadığımız andan sonra benim ne olabileceğini düşünüyorsun ki Ferit!’ yanıtını veriyor.

SUNA’YI KAÇIRMA OPERASYONU

Suna’nın babası Kazım onu yaşça büyükçe evlendireceğini söylüyor. Ferit ve Seyran plan yaparak Suna’yı kaçırıyor. Abidin de onlara yardımcı oluyor. Buna çok sinirlenen Kazım, Seyran ve Suna’nın annesini dövüyor.

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“BU EVİ CEHENNEME ÇEVİRECEĞİM!”

Kazım Ferit’in babası Orhan’ı arayarak, ‘Bana onu bul’ diyor. Orhan, ‘Bu kız bizde çıkarsa işler çok karışır.’ diyor. Fragman Halis Ağa’nın, ‘Bu evi cehenneme çevireceğim!’ sözü ve Seyran’ın balkon kapısında Yusuf’u görüp şoka girmesi ile sona eriyor.

