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Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

23.09.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Ramazan, ilk bölümüyle 23 Eylül akşamında ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolünü canlandırıyor. Mert Ramazan, Yalı Çapkını dizisinde başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşıyor. Peki Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir'in hayatı merak konusu oldu. Mert Ramazan Demir Kuruluş Osman, Ufo, Ölüm Zamanı gibi yapımlarda da rol aldı. Peki Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu olan Ferit şeker hastasıdır. Hastalığı ve evin küçük oğlu olduğu için çocukluğundan beri el üstünde tutulmuştur. Lisans eğitimini yurt dışında aldığı için ailesinin kurallarına pek bağlı değildir. Eğlenceli ve çapkın bir karakterdir.

Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 İstanbul doğumlu Mert Ramazan Demir, uzun yıllar kameramanlık yaptı. 2008 yılından bu yana birçok dizi ve filmde oynadı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020'de "Çıplak" adlı mini dizinin başrolünde bulundu. Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kuruluş Osman dizilerinde rol aldı.

MERT RAMAZAN FİLM VE DİZİLER

Yalı Çapkını (Ferit, TV Dizisi 2022)

Kuruluş Osman (Mehmet, TV Dizisi 2021)

Ufo (Sinema Filmi 2021)

Ölüm Zamanı (TV Dizisi 2021)

Öğretmen (Ateş, TV Dizisi 2020)

I Am You (İkram, Sinema Filmi 2019)

Üç Harfliler: Adak (Metin, Sinema Filmi 2019)

İstanbul Spy / İstanbul Casusu (Casus, Video Film 2019)

Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)

Aşkopat (Sinema Filmi 2015)

Arka Sokaklar (Ateş, TV Dizisi 2008)

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