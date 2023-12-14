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  4. Yalı Çapkını final mi yapıyor? İddialara bomba açıklama

Yalı Çapkını final mi yapıyor? İddialara bomba açıklama

14.12.2023 15:55 | Son Güncelleme:
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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin final yapacağına dair çıkan iddialar tüm izleyenleri şoke etti. Final iddialarına bomba açıklama ise gecikmedi.

Yalı Çapkını final mi yapıyor? İddialara bomba açıklama

İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını'nda heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü reyting rekorlar kıran dizi son olarak final iddiaları ile gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu, Mert Razaman Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya ve Diren Polatoğlu'nun yer aldığı dizinin final yapacağına dair çıkan haberler izleyenleri şoke etti.

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Yalı Çapkını ekibinin ‘Artık tadında bırakalım’ dediği ve bu yüzden dizinin final yapacağı iddia edildi. Gazeteci Sina Koloğlu ise konuya dair bomba bir açıklama yaptı.

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Yayıncı kuruluş ile iletişime geçtiğini söyleyen Koloğlu, ‘Tam tersi yeni sezon prototipimiz içinde yer alıyor dediler. Bu kadar reyting getiren diziyi bitirmek olur mu? Hatta senaryoyu daha da geliştirerek yeni sezona hazırlık yapılacak’ yanıtını aldığını ifade etti.

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