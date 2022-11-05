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Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Suna’nın Ferit aşkı ortaya çıktı… ‘Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki?'

05.11.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisinde Suna’nın Ferit'e olan aşkının ortaya çıkması sonrası ortalık fena halde karıştı. Birçok kişi "Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" konu başlığını araştırıyor. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği Mehmet Barış Günger'in senaryosunu kaleme aldığı Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler haberimizde....

Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Suna’nın Ferit aşkı ortaya çıktı… ‘Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki?'

Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı Star TV'de dönemeye başladı. Cuma akşamı Star Tv'de yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizide Suna, Ferit'i öptü. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakteri Yusuf'la kavga etmesi sebebiyle uzun süre sakinleştirilemedi. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran'dan hıncını alan Ferit'in davranışı izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Öte yandan Seyran kötü bir gelişmeyle sarsıldı.

Q1

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FRAGMANI OLAY OLDU

Yalı Çapkını 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanı Star TV'de ekrana geldi.

Q2

"ALLAH'IM YALVARIYORUM, BENİ AFFET, NE OLUR!"

Yalı Çapkını'na Suna'nın gözyaşları içinde "Allah'ım yalvarıyorum, beni affet ne olur" diye ağlaması damga vurdu.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır. Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir. Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır. Pelin'in Ferit'ten, Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

Q3

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisi yalı çapkını ferit

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