Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Suna’nın Ferit aşkı ortaya çıktı… ‘Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki?'

Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı Star TV'de dönemeye başladı. Cuma akşamı Star Tv'de yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizide Suna, Ferit'i öptü. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakteri Yusuf'la kavga etmesi sebebiyle uzun süre sakinleştirilemedi. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran'dan hıncını alan Ferit'in davranışı izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Öte yandan Seyran kötü bir gelişmeyle sarsıldı.

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FRAGMANI OLAY OLDU

Yalı Çapkını 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanı Star TV'de ekrana geldi.

"ALLAH'IM YALVARIYORUM, BENİ AFFET, NE OLUR!"

Yalı Çapkını'na Suna'nın gözyaşları içinde "Allah'ım yalvarıyorum, beni affet ne olur" diye ağlaması damga vurdu.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır. Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir. Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır. Pelin'in Ferit'ten, Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

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