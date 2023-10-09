MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını'nda bomba değişiklik! Reytinglerden sorumlu tutuldu, o iddia ortalığı karıştırdı

Yalı Çapkını'nda bomba değişiklik! Reytinglerden sorumlu tutuldu, o iddia ortalığı karıştırdı

09.10.2023 09:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını her gün farklı bir olayla gündeme geliyor. Son olarak, yayınlanan son bölümdeki sahneler ile sosyal medyada uzun süre konuşulan Yalı Çapkını ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yalı Çapkını'nda tansiyon bir türlü düşmüyor. Dünyanın dört bir yanından büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin senaristlerinin değişeceği iddiası ortalığı karıştırdı. Yeni sezonun ilk bölümünden beri reytinglerde Kızılcık Şerbeti'nin gerisinde kalan Yalı Çapkını için bilet senaristlere kesildi.

yali3-1024x575

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını'nda reyting sorunu yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonu reyting birincisi olarak kapatan dizi, yeni sezonunda Total'de birinci olsa da AB ve ABC'de birinciliği Kızılcık Şerbeti'ne kaptırıyor.

650x344-1696611081068

Bilindiği üzere Yalı Çapkını'nın senaristi değişmiş, Mehmet Barış Günger'in yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay getirilmişti.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

Reytinglerde istenen başarının yakalanamaması ve dizinin bazı sahnelerinin tepki toplaması üzerine Mehmet Barış Günger'in yeniden Yalı Çapkını'nı yazacağı iddia edildi.

806x378-yali-capkini-4-bolum-canli-full-izle-yali-capkini-son-bolum-full-hd-tek-parca-izle-1665767840010

Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu haberi yalanladı. Altuntaş'ın haberine göre, Günger’in bu sezon için Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden uyarlanan “Yan Oda” adlı yeni diziyi yazdığı öğrenildi. Mehmet Barış Günger’in okuyanların senaryosunu çok beğendiği “Yan Oda”ya yoğunlaşacağı belirtildi.

0x0-yali-capkini-41-bolum-fargamani-izle-yali-capkini-son-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-yeni-bolumde-neler-olacak-1696617903640


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dans sahnesi olay oldu! Mustafa Sandal Ferit'e seslendiDans sahnesi olay oldu! Mustafa Sandal Ferit'e seslendi
Maçta uzun tırnakları olması eleştirilmişti! "Ben bunlar sayesinde..."Maçta uzun tırnakları olması eleştirilmişti! "Ben bunlar sayesinde..."
Çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler oğlu Kurt Efe sandıÇocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler oğlu Kurt Efe sandı
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.