Yalı Çapkını'nda bomba değişiklik! Reytinglerden sorumlu tutuldu, o iddia ortalığı karıştırdı

Yalı Çapkını'nda tansiyon bir türlü düşmüyor. Dünyanın dört bir yanından büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin senaristlerinin değişeceği iddiası ortalığı karıştırdı. Yeni sezonun ilk bölümünden beri reytinglerde Kızılcık Şerbeti'nin gerisinde kalan Yalı Çapkını için bilet senaristlere kesildi.

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını'nda reyting sorunu yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonu reyting birincisi olarak kapatan dizi, yeni sezonunda Total'de birinci olsa da AB ve ABC'de birinciliği Kızılcık Şerbeti'ne kaptırıyor.

Bilindiği üzere Yalı Çapkını'nın senaristi değişmiş, Mehmet Barış Günger'in yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay getirilmişti.

Reytinglerde istenen başarının yakalanamaması ve dizinin bazı sahnelerinin tepki toplaması üzerine Mehmet Barış Günger'in yeniden Yalı Çapkını'nı yazacağı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu haberi yalanladı. Altuntaş'ın haberine göre, Günger’in bu sezon için Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden uyarlanan “Yan Oda” adlı yeni diziyi yazdığı öğrenildi. Mehmet Barış Günger’in okuyanların senaryosunu çok beğendiği “Yan Oda”ya yoğunlaşacağı belirtildi.



